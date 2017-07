Llevan cuatro años sin doctor en San Fernando, Bacalar

Carlos Castillo/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Desde hace cuatro años, la comunidad de San Fernando, enclavada a más de cien kilómetros de la cabecera municipal de Bacalar, no cuenta con servicios médicos.

Emiliano Poot May, delegado de la Comunidad, informó que tienen más de 300 habitantes que en caso de alguna emergencia tienen que viajar hasta Bacalar o Chetumal, por más de dos horas, dadas las condiciones del camino para recibir atención médica. El costo de “flete” (traslado) es de 800 pesos pues pocos son los que tienen vehículo en la comunidad.

“Además del gasto del flete hay que pagar las consultas y los medicamentos, y si tenemos que dejarlos internados eso aumenta los gastos que si contáramos con médico en la comunidad no tendríamos esos problemas”

Consideró que ante la falta de empleos, la mayoría de jóvenes y jefes de hogar han tenido que migrar hacia otras zonas del Estado, lo que complica la situación en la comunidad, porque la mayoría de los habitantes son niños, mujeres y adultos mayores.

“Somos una población más propensa a enfermarse, y aún así no tenemos un médico, a pesar de que lo hemos solicitado muchísimas veces. Prácticamente aquí está prohibido enfermarse, porque no hay medico, no hay medicamentos, y tampoco hay dinero para atendernos”

Al respecto Maritza Chan Cahuich, habitante de la comunidad señaló que recientemente su esposo sufrió de mordedura de serpiente mientras limpiaba su parcela de maíz, y casi pierde la vida, debido a que tardo más de cinco horas para que recibiera atención médica, en la Capital del Estado, donde dijo su esposo casi pierde la vida, pues recibió la atención demasiado tarde.

Recalcó la necesidad de un médico en la comunidad “necesitamos un médico en la comunidad, sino nos lo quieren mandar toda la semana, aunque sea que venga dos días a dar consulta, porque aquí hay mujeres embarazadas, que muchas veces tienen que ir con parteras, arriesgando sus vidas, pues no cuentan con las condiciones adecuadas para dar a luz”.

Ante esta situación realizo un llamado al Presidente Municipal de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, para que tome cartas en el asunto y gestione ante las autoridades correspondientes, las necesidades del pueblo, pues aseguraron que los médicos fue una de las principales propuestas de campaña que llevo hasta la comunidad cuando quería llegar a la presidencia.

Refirió, “que se acuerde que aquí llego pidiendo el voto, y se ofreció a gestionar médicos para la comunidad, sin embargo hasta la fecha, es una de tantas cosas que prometió y nos debe, por eso le hacemos un llamado, para que cumpla lo que prometió, pues hay cosas que son prioritarias y la salud, es una prioridad para nosotros”, agregó.