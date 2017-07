Millonaria inversión para activar basurero intermunicipal

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Una inversión aproximada de dos millones de pesos tendrán que invertir los municipios de Bacalar y Othón P Blanco para operar el relleno intermunicipal que recibieron con deficiencias.

Alfredo Arellano Guillermo, secretario de Ecología y Medio Ambiente, señaló que ambos Ayuntamientos recibieron con serias deficiencias ese depósito de basura y mientras se deslinda responsabilidades por parte de la Gestión Pública, tendrán que absorber los costos que implique la rehabilitación del mismo para poder operarlo.

También te puede interesar: Dan una semana a Bacalar para pagar $23 millones por relleno sanitario

Dijo que fue entregado en su momento a los municipios por la administración anterior, pero no lo han podido utilizar por las fallas estructurales que presenta, ya que no permite que los camiones ingresen a la zona, el material del piso no es el adecuado, la rampa de acceso está mal construido y el canal de desagüe de los lixiviados se encuentran en posición equivocada.

Consideró que dependerá de los recursos económicos que inviertan los municipios para ponerlo en marcha, ya que en su momento fueron quienes lo recibieron en esas condiciones, aunque dijo ignorar si los responsables de ambas comunas hicieron las observaciones correspondientes.

En cuanto a las sanciones y multas que se podrían fincar al constructor, el funcionario estatal señaló que todo dependerá de los resultados de la auditoría que se lleva a cabo sobre esa obra, la cual solicitaron hace algunos meses.

De acuerdo con el proyecto original,la primera etapa del relleno sanitario intermunicipal Bacalar-Othón P. Blanco, abarcaría cinco hectáreas, con una celda de residuos de 80x80 metros, laguna de lixiviados de 40x30 metros con una profundidad de 1.5 metros cubierta con una capa de geotextil para proteger la geomembrana de 1.5 milímetros de espesor, se informó en su momento.

Para dicha obra se anunció una inversión de 12 millones de pesos, que sería el depósito final de los desechos que se generen en las localidades de Mahahual e Xcalak por parte de Othón P. Blanco y Limones, Pedro A. Santos, entre otras del municipio bacalarense.

Uno de los principales obstáculos que plantearon las autoridades municipales en su momento, fue la poca funcionalidad de la obra, ya que se encontraba en un sitio que representaba varios kilómetros para recorrer para los camiones recolectores, lo que resultaría costoso para ambos ayuntamientos.