BACALAR, Q. Roo.- Cuentas infladas de hasta 123 mil pesos por concepto del pago del impuesto de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), ha estado enviado Alexander Zetina Aguiluz, a los propietarios para que negocien descuentos.

Empresarios que prefirieron el anonimato por temor a represalias, señalaron que les ha estado llegando simples avisos para que acudan a la tesorería a pagar cantidades exorbitantes que contempla retroactivo desde el año 2014, al acudir a informarse, reciben supuestos descuentos que van del 30% al 40%, con lo que aseguran el pago por concepto de un impuesto que empresarios y diputados consideran ilegal.

Gabriel “N”, empresario señaló mediante supuestos “descuentos” pretenden desviar la atención de la ilegalidad del cobro, sin embargo, hay contribuyentes que aceptan las ofertas, sobre todo aquellos que desconocen la ilegalidad del mismo.

Fuentes al interior del Ayuntamiento señalaron que ya son más de 10 propietarios, en su mayoría extranjeros, quienes han acudido a realizar el pago de Zofemat, el resto de los habitantes se mantiene a la expectativa por la incertidumbre que existe en el mismo.

No obstante, el sector empresarial dijo haberse asesorado para no pagar este nuevo impuesto que se comenzó a aplicar en la actual administración de Alexander Zetina Aguiluz, aún cuando no existe un tabulador avalado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien está delimitando la zona federal.

Autoridades competentes

David Martínez Sánchez, dijo que ante el descontento de sus agremiados, se asesoraron y están dispuestos a pagar hasta que se esclarezcan los términos, condiciones y exista un tabulador real avalado por las autoridades competentes.

Entre los regidores existe confusión en el tema, pues mientras algunos aseguran desconocer el asunto, otros, como Mauricio Morales Beiza, aseguran que fue sometido este cobro al Cabildo e incluso está contemplado dentro de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Bacalar.

Oneyda Cuxim Irigoyen y la Síndico Municipal, Sandra del Rocío Peraza Manrique, prefieren no contestar la llamada para evadir el tema.