Pírrico incentivo a delegados y subdelegados de Bacalar

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los delegados municipales y subdelegados de las comunidades rurales del municipio de Bacalar, no tienen sueldos, ni apoyos para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Adolfo Ek Poot, delegado de la comunidad de Blanca Flor, informó que en muchas ocasiones tienen que pedir dinero prestado para poder viajar a Bacalar y hacer las gestiones para pavimentación de calles, alumbrado público, recoja de basura o cualquier otra situación.

Señaló que mientras los directores, coordinadores, regidores y presidentes municipales perciben sueldos que oscilan entre los 30 a 100 mil pesos mensuales, más compensaciones por trabajar de lunes a viernes por ocho horas o menos, prestaciones, aguinaldos y vacaciones, ellos no tienen sueldos y únicamente les dan un incentivo de mil 500 mensuales y a destiempo.

“No tenemos sueldos, nos deben dar mil 500 pesos mensuales, pero nos lo dan cada 40 días y como incentivos, y tenemos que trabajar como Delegados todo el año, las 24 horas del día pues a la hora que vayan las personas tenemos que darles la atención que muchas veces es limitada por la falta de recursos, no tenemos ni para sacar una copia o imprimir una constancia o algún documento que solicite la población”, añadió.

Emiliano Poot May, delegado de la comunidad de San Fernando, aseguró que la situación en las comunidades rurales es grave, pues la actual administración municipal encabezada por Alexander Cetina Aguiluz, mantiene prácticamente abandonas las 57 comunidades de la geografía municipal, situación que tiene en rezagado los diversos servicios y obligaciones del ayuntamiento.

“No tenemos sueldo, no tenemos herramientas, no tenemos nada para realizar y solucionar algunas necesidades más básicas del pueblo, no tenemos una podadora para limpiar el parque, no tenemos dinero para salir a la cabecera a solicitar mejora en el alumbrado público, calles y demás demandas que tiene la población”, dijo.

Coincidió en decir que el Ayuntamiento solo les entrega un incentivo de mil 500 pesos cada 40 días, dinero que si es dividido, les toca a 37 pesos diarios, dejándolos atados de manos para hacer las gestiones pertinentes, incluso para trasladarse al Palacio Municipal, donde el gasto en transporte sería de 150 pesos.