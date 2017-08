Estos son los lugares más económicos para viajar este verano

Agencia

CANCÚN, Q. Roo.-Aprovecha estos días de verano para relajarte y viajar por México con la mejor compañía de amigos y pareja, informó el portal Excélsior.

Compartir con ellos los sabores, las carreteras y la magia del país podría convertirse en una de las experiencias más increíbles, además, el viaje puede resultarles más barato.

Así que te damos varias opciones para que visiten y pasen grandes momentos:

Bacalar, Quintana Roo.

El lugar consentido por muchos. Aquí van a poder liberar toda esa adrenalina practicando deportes extremos. También darse un tiempo para disfrutar de los magníficos cenotes. Un pedacito del cielo en la tierra, ¡Tienen que ir! y seguro regresarán renovados.

Yelapa, Puerto Vallarta, Jalisco.

Solo preocúpate por conseguir la mejor palapa y relájate mientras sientes la arena entre tus pies. Yelapa es el lugar perfecto para desconectarse del resto del mundo, este refugio está a 45 minutos de Vallarta.

‘El lado b’ de Acapulco, Guerrero

Ir a Acapulco es toda una experiencia, es un lugar donde puedes hacer casi cualquier actividad. Desde un buen chapuzón en la playa, lanzarte del bungee y comer delicioso.

La verdad es que no hay mucho que pensar cuando se te cruza por la cabeza visitar #ACA, ¿Ya puedes sentir la arena entre tus pies?

Si dentro de tus planes de verano esta visitar el hermoso puerto de Acapulco, has tomado una de las mejores decisiones estas vacaciones, porque no importa cuántas veces has ido siempre habrá algo nuevo por conocer y probar.

ExHacienda de Chautla, Puebla

Poco antes de llegar a Puebla, existe una desviación a un lugar donde parece que el tiempo se detuvo y hasta se te olvida que hay vida fuera de aquel escondite.

Cualquier fin de semana puedes visitar la ExHacienda de Chautla, para pasar un día soleado y rodeado de naturaleza. Aparte de disfrutar de la tranquilidad que nos regala esta zona, también hay algunas actividades para los que no pueden estar quietos, como pesca, paseos, tirolesa y recorridos por la antigua Hacienda.