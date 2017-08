Padres exigen espacios para nivel preparatoria

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La falta de espacios en el nivel preparatoria dejará a cerca de 200 jóvenes sin estudios en la delegación porteña, y para evitarlo los padres de familia conformaron el movimiento “Preparatoria para Puerto Aventuras Ya”, mediante el cual presentarán la exigencia para que se construyan salones improvisados y una nueva escuela que funcione en menos de un año.

Liliam Espinosa Bonilla, habitante de Puerto Aventuras, informó que el frente vecinal se gestó por la falta de atención de parte del gobierno al tema educativo, que recae en lo social, pues la falta de escuela deja a los jóvenes sin oportunidades y provoca que algunos de ellos se dediquen a delinquir.

En Puerto Aventuras existe una escuela de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), bajo el sistema del Colegio de Bachilleres. Ahí hubo seis grupos hasta el último ciclo escolar, pero a partir del próximo serán siete, de acuerdo a Nicte-Há Sánchez Cruz, coordinadora académica, con lo que la capacidad para recibir alumnos de nuevo ingreso pasará de 100 a 150 aproximadamente.

De si habrá o no un nuevo plantel, no hay noticias aún. El delegado de Puerto Aventuras, Antonio Hernández Marrufo, aseguró que ya hay una petición a las autoridades desde hace tiempo, incluso desde el pasado sexenio, pero no hay una respuesta.

“Tenemos un lugar dónde hacer una nueva escuela, pero que sea grande porque está creciendo nuestra comunidad como sucede en todo el estado. Ahorita ya tenemos un rezago de años y si no atendemos ahora se va a agravar”, dijo.

Espinosa Bonilla aseguró que hasta ahora hay 200 firmas recolectadas, prácticamente de los padres de familia, cuyos hijos se quedaron sin un lugar en el nivel medio superior luego de egresar de la secundaria, pero prevén acudir ahora con el resto de la comunidad que tiene hijos que estudian en el nivel básico porque después ellos tendrán ese problema.

Otras vecinas que acompañan a Liliam Espinosa en el movimiento, aseguran que hay madres y padres de familia que decidieron cortar la educación de sus hijos, pues no tienen dinero para enviar a sus hijos a una escuela a Playa del Carmen y aun los que sí pueden se encontraron con la misma situación de la falta de espacios.

Narcisa Pech Dzib, representante de la Secretaría de Educación en Solidaridad, ha informado que hay un déficit de 2 mil lugares en el nivel medio superior en este municipio, y hasta ahora no se ha informado si habrá o no un nuevo edificio como lo reclaman en Puerto Aventuras.

Juan Beristáin Navarrete, síndico municipal, adelantó que el lunes próximo harán diligencias ante la Secretaría de Educación para apoyar la petición de los pobladores de Puerto Aventuras y mitigar el efecto que la falta de espacios generará en esa localidad, que ya sufre de robos y pandillerismo.