No, no puede ser. Esto es increíble. Al lado del MP ahora Fiscalía y no los pudieron atrapar. La verdad esto parece una broma. Eata ciudad ya valió, bienvenida sucursal de Acapulco de ahora en adelante solo a esperar más embolsados y balaceras ya que nuestras autoridades no hacen nada. Esto ya es el pan nuestro de cada día. Que lástima...