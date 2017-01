Licety Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Sin haber inauguración oficial del parque público de Playa Langostas, ya cancunenses visitan las instalaciones y aprovechan el sitio para disfrutar de los últimos días de vacaciones escolares de fin de año en compañía de sus familiares.

“Ya he venido dos veces, el viernes pasado y en esta ocasión, está muy bien para mis dos hijos, me enteré por un vecino que ya había un espacio nuevo que disfrutar y hacía falta aunque desconozco si se inauguró si hay gente acá me imagino que sí”, dijo Lázaro de la Cruz, vacacionista.

La zona hotelera le hacía falta un espacio como este, mi hija ha disfrutado mucho de los juegos infantiles que hay en el parque, espero que se mantenga señaló, Maura Estévez González que por primera vez pisaba el parque público.

Los bañistas ya aprovechan todos los espacios, las múltiples plataformas que funcionan de mirador hacia el mar, los baños y las duchas.

Un promedio de 150 personas estaban ayer, de los siete mil 700 metros cuadrados que tiene el parque y los 135 metros lineal de playa, además de guarecerse de las sombras de las escasas palmeras que hay.

A pesar de ya operar, hay personal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo que liman detalles, algunos riegan las plantas recién sembradas, otros solucionan el problema de sarro que llega a las llaves de agua de los baños y otros colocan bolardos de concreto, estos postes de pequeña altura son para evitar el paso de los automovilistas por algunos sitios.

Los trabajadores comentaron que desde hace 10 días que la gente acude regularmente a disfrutar del sitio que tentativamente se iba a inaugurar el 20 de diciembre y luego el 23 de diciembre que tiene el objetivo de combinar la cultura, la recreación y el esparcimiento.

La inversión para este espacio público fue de 15 millones de pesos, de acuerdo a información del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Turismo (Sectur) y las personas ya disfrutan del parque público de Playa Langostas antes de la fecha programada a su terminación que era entre finales de este mes o principio de febrero próximo.

(Fotos y video: Sergio Orozco)