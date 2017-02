Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que judicializó el expediente de las personas detenidas el pasado 9 de febrero en el bar ‘La Catrina’ de Playa del Carmen, por los delitos de Privación de la Libertad y Robo.

De acuerdo a la fuente oficial, fue a partir de las 4:00 de la tarde del sábado 11 de febrero cuando venció el plazo marcado por ley para que el representante social resolviera el número de caso 762/2017, por el delito de privación de la libertad personal en agravio de tres personas en contra de los 3 imputados J C T, R M B y C G U.

“En relación a los tres detenidos por privación ilegal de la libertad del bar ‘La Catrina’, al vencer el plazo para resolver su situación, se judicializó dicho expediente por privación de libertad y robo”, se apuntó en un breve comunicado oficial.

Hasta el cierre de esta edición, se dio a conocer que fue solicitada la audiencia de control de detención, aunque no se fijó la hora de audiencia inicial.

Fue el pasado jueves nueve de febrero cuando fuera reportado al número de emergencias 911 la presencia de una situación de peligro al interior del establecimiento ubicado a media cuadra de la calle 8 entre las Quinta y décima avenidas.

Esto ocasionó un operativo conjunto entre fuerzas militares, de la policía municipal y la federal que derivó en la detención de 10 personas en la zona turística de Playa del Carmen y a dos cuadras del ayuntamiento de Solidaridad.

Privados de la libertad

De manera oficial se dio a conocer que fueron los agraviados por este caso, dos hombres y una mujer que se encontraban al interior del bar, quienes presuntamente fueron privados de la libertad por los imputados.

De manera extraoficial ha trascendido que los ahora detenidos J C T, R M B y C G U, eran ex elementos con formación en el manejo de armas al haber trabajado como empleados de una empresa de transporte de valores, aunque esta versión no se ha confirmado por parte de la autoridad ministerial ni policíaca.