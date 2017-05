Rechazan reducción de horario en bares y licorerías (video)

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Un centenar de trabajadores de bares y licorerías de la zona urbana de Playa del Carmen se manifestaron en la plaza 28 de Julio, gritando consignas y mostrando pancartas durante la mañana de ayer por la reducción del horario nocturno para su operación.

Se quejan porque a su juicio dichas determinaciones han desplomado sus ventas y propinas, cayendo incluso hasta un 30% de lo que registraban normalmente, por lo que han tenido que soportar dos quincenas para cumplir con sus nóminas sin tener las ganancias para ello.

También te puede interesar: Crimen organizado da la bienvenida a nuevo mando policíaco

“Aquí estamos trabajadores y gerentes de 20 negocios que nos estamos viendo afectados, atrás de nosotros están alrededor de 800 familias que ya no estamos teniendo los mismos ingresos y hemos tenido que solventar las pérdidas para mantener a nuestros trabajadores”, señaló Herbert Pat, presidente de la asociación de Bares, Discotecas y Licorerías de Quintana Roo.

Otros de los dirigentes señalaron que el sector que representan se ha visto afectado tanto por la presión tributaria para sostener sus negocios de parte de las autoridades, la situación económica nacional e incluso luchando por mantenerse a salvo de las amenazas del crimen organizado.

Posterior a reclamos y pancartas expuestas en la plaza pública, fueron recibidos por Cristina Torres Gómez, presidenta municipal de Solidaridad, a quien solicitaron se regrese a un horario en que los clientes locales puedan ir a sus negocios y acusaron que los bares de la zona turística no respetan la misma normativa.

Además, durante el encuentro externaron que la reducción de horarios para actividades nocturnas fomenta la organización de fiestas clandestinas en domicilios sin regulación de horarios, prohibición de acceso de menores y utilización de sustancias prohibidas que se promueven mediante las redes sociales, principalmente.

De manera institucional, a través de un comunicado, el Ayuntamiento fijó su postura de que no habrá cambios en horarios mientras no se haga un diagnóstico de seguridad y analizar si están regulares en todos sus trámites.

Se hizo llamado a los dueños y trabajadores de este giro a unir esfuerzos para cerrar la puerta a la delincuencia y por el bien de este municipio, no permitir que sus establecimientos sean utilizados para otros fines.

“Nos toca reivindicar el destino, es el momento que decidamos qué tipo de turismo queremos tener, qué tipo de clientes y no hablo solo de la zona turística, sino de toda la ciudad… gente buena y que sé es el espíritu de ustedes. Lo que tenemos que hacer nosotros es cerrarles la puerta, porque si, además, no encuentran nicho van a tener que buscar otro lugar y aquí no va a ser ese lugar”, Cristina Torres Gómez, alcaldesa de Solidaridad, durante la reunión.

La autoridad municipal recalcó que si los empresarios de estos comercios desean regresar a los horarios de operación acostumbrados, deben de contar con las medidas mínimas para garantizar la seguridad de los clientes y de los empleados.

Por ello los operadores o dueños de los establecimientos contarán con ocho días para integrar sus expedientes en coordinación con las autoridades municipales a fin de iniciar, continuar o concluir su proceso de regularización, toda vez que en su mayoría no tienen su estatus legal en orden.

“Deberán instalar cámaras de seguridad al interior de sus locales y en el exterior. Deberán enviar a los responsables de la seguridad de los establecimientos a capacitar, ser registrados en la Plataforma México, deben contar con detectores de metales en el acceso”, puntualizó el comunicado oficial del Ayuntamiento.

(Video: Daniel Pacheco)