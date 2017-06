Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La generación de basura en el municipio de Solidaridad tiene un crecimiento acelerado anual, con estadísticas que proyectan que a finales del 2017 se estaría llegando a casi las 200 mil toneladas, depositadas en el relleno sanitario local.

Esto significaría el doble de desechos recibidos durante el primer año de operaciones del también llamado Centro Integral para el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, que fue de 102,982.69 toneladas.

También te puede interesar: Persisten problemas de recoja de basura en Carrillo Puerto

Se calcula que el 60% de la materia que se dispone en dichas instalaciones es material orgánico, como residuos de alimentos y vegetación; mientras que el 40% restante son objetos inorgánicos como plásticos, cartones y vidrio.

“En seis años casi se ha duplicado el volumen, ya que en 2011 teníamos el registro de 300 toneladas diarias y ahorita estamos recibiendo casi 600 por día. Esto es por varios factores, debido al crecimiento urbano y habitacional, al aumento de la actividad turística y la disminución de tiraderos clandestinos”, dijo Alfonso Gómez Teniente, gerente de la concesionaria Promotora Ambiental de La Laguna S.A., que opera el relleno.

Como referencia, la cantidad de basura que generan diariamente los 310 mil habitantes en este municipio, representan el 60% de la basura que produce el vecino Benito Juárez (Cancún), en donde se levantan 1100 toneladas por día pero con el triple de población.

Sin embargo, las autoridades municipales de Medio Ambiente han señalado que se busca reducir al menos en un 20% las toneladas de residuos que levantan en la ciudad con la implementación de una estrategia integral con puntos de acopio del Reciclatón y el programa de Separación de Residuos que se activará para el mes de agosto.

Debe participar la población

“Para ello, es indispensable la participación activa de la población. Que tengamos éxito con las capacitaciones con los Comités Vecinales, que realmente los habitantes hagan suya esta necesidad de separar su basura y obviamente que disminuyan el consumo de productos que no son necesarios”, señaló Orquídea Trejo Buendía, directora de Medio Ambiente en Solidaridad.

Según la encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el 50% de la basura que se produce a nivel local viene de la industria hotelera y el turismo, mientras que la otra mitad se le atribuye a la población en general.

Según informes de la empresa concesionaria PASA en 2011 fueron registradas 102,982.69 toneladas durante los primeros doce meses, cifra que hasta el pasado mes de mayo casi se alcanzaba con 91,019.55 toneladas.

A juicio de especialistas en la materia, las iniciativas municipales son buenas pero les hace falta una mejor estrategia integral para que la basura separada sea enviada a plantas de reciclaje, que se creen más Quintana Roo, se de empleos dignos a los pepenadores, generen ingresos por el reciclaje.

“Qué alguien me explique cuál es la utilidad de separar para volver a juntarla en el mismo relleno sanitario. Casi nadie usa los puntos verdes de reciclaje que son 1-2 veces al mes. Me parece una tomada de pelo a la población que realmente quiere mejorar la apariencia, la salubridad, y el medio ambiente donde vivimos y no se nos otorgan estrategias reales para incentivarnos a separar con una fase de reciclaje que acompañe todo este esfuerzo. Bien por la iniciativa pero falta mucho a la estrategia integral”, dijo Marisol Rueda Flores, bióloga y representante en México de la iniciativa Arrecifes Saludables.