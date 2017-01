Las viviendas no realizan pago alguno a diferencia de los negocios del tamaño o giro que sea. (Sara Cauich/ SIPSE)

TULUM, Q. Roo.- Asegura el director de Servicios Públicos Municipales, Víctor Uribe Uc que en breve serán subsanadas las deficiencias en el servicio de limpieza de la ciudad.

Con la reparación de tres camiones que se sumarán a las tres que operan actualmente habrá oportunidad de dar mayor atención a número de días a las colonias de la ciudad y comunidades del resto del municipio. Algunos comerciantes urgieron a tener una ciudad limpia, mientras amas de casa de colonias de la periferia ponen en duda que mejore el servicio de limpieza.

Al concluir la temporada vacacional el servicio se presta más seguido en las colonias populares donde en promedio el camión levanta los desechos, de cada segundo día aunque hay algunos casos en que el camión recolector pasa una vez por semana, reconoció. Esto se debe a que están en funcionamiento solo tres camiones.

Es por ello que para tener un servicio más eficiente se pusieron en reparación tres camiones de limpieza, con la finalidad de que todo el municipio pueda tener esa prestación con determinada regularidad.

Estimó que en la primera o segunda semana de febrero ya tendrán las unidades reparadas en Tulum para reorganizar las corridas y determinar días y horarios para cada ruta.

Sabemos que están en recaudación de recursos y en un momento dado trabajarán en el mejoramiento de algunos aspectos. Hemos platicado con la presidente municipal y esperamos que se vea reflejado la mejora del servicio de recolecta en los primeros meses del año, indicó la presidenta de la Asociación de Hoteles del Centro de Tulum, Marlene Aguilando Gómez,

El pago que realizan los hoteleros no es una cifra estandarizada, sino que de acuerdo al número de habitaciones es el pago que realizan y de la zona donde se encuentra el centro de hospedaje.

Centro turístico

Pequeños comercios alejados del centro turístico, reciben la atención como cualquier otro contribuyente, dijo Carlos Mendoza propietario de un negocio de abarrotes, a pesar de que pagan por ese servicio. Asimismo, agregó que las viviendas no realizan pago alguno a diferencia de los negocios del tamaño o giro que sea.

En su oportunidad, Margarita García Tovar, ama de casa, mostró escepticismo acerca de una mejora en la limpieza de la ciudad y en particular en las colonias alejadas del centro de Tulum. “Porque no pasan lo camiones es que mucha gente va a tirar la basura al monte o al terreno que no tiene construcción”, aseguró y por ello han surgido muchos tiraderos en toda la periferia de la ciudad.

Uribe Uc agregó que habrá especial atención a los predios que son cuarterías, departamentos o condominios ya que generan más basura que una vivienda común.