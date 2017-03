Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.- Endurecerán condiciones para la entrada de vehículos que se dirijan hacia el relleno sanitario municipal, con la intención de evitar que se continúe tirando desechos urbanos o escombros a lo largo del camino de acceso.

Esto fue informado por la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, quien indicó que después de reunirse con representantes de los ejidatarios de Playa del Carmen se acordó establecer la obligación de presentar el ticket que se entrega a los vehículos que depositan la basura en las instalaciones que opera la empresa PASA, pues de lo contrario se estará obligando al vehículo a regresar y levantar su basura.

La munícipe señaló que desde el año pasado se ha venido detectado esta práctica irregular, por lo que no habrá tolerancia bajo ninguna distinción, si no que se deberá cumplir con la determinación enfocada a erradicar los tiraderos clandestinos.

“Encontramos muchas empresas o personas físicas que dicen ir al relleno y tiran la basura en los terrenos aledaños. Ahora se va a pedir a todos los vehículos el ticket que les da la báscula, que eso implica que llegó hasta el final. Si no, van a hacer regresar a la persona para limpiar el lugar en donde haya tirado la basura, con el compromiso de limpiarlo todo, independientemente de que no haya tirado toda la detectada que no llegó el destino final”, dijo la alcaldesa.

Recordó que la autoridad municipal deberá apoyarse por la comisariado ejidal, para establecer la vigilancia requerida y el ayuntamiento con imponiendo las sanciones, ya que este camino solo es un ‘derecho de vía’ y los terrenos aledaños con propiedad ejidal.

Aseguró incluso que las denuncias pueden ser anónimas, presentando fotos o placas de las empresas o vehículos que incurran en estas malas prácticas.

Fue desde el pasado mes de noviembre del 2016, voces ciudadanas han venido denunciando que la problemática de los tiraderos de basura clandestinos se ha desbordado en diversos puntos de la ciudad, incluso activistas documentaron más de 20 basureros irregulares y la autoridad municipal el hecho.

Además los Bomberos de Playa del Carmen, han señalado que los basureros clandestinos en la zona urbana se han convertido en áreas de riesgo para incendios constantes, incluso promediando hasta 30 casos por mes a finales del año pasado.