Aseguran 40 mil litros de bebidas con anomalías

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Aseguran más de 40 mil litros de bebidas alcohólicas con irregularidades sanitarias por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), mismos que eran destinados para su expendio en diversos puntos de Quintana Roo.

Álvaro Pérez Vega, comisionado de Operación Sanitaria de la Cofepris, informó que esto fue resultado de trabajos de inteligencia durante un operativo realizado en la zona turística de Playa del Carmen la semana pasada, desde donde se rastreó a este productor ubicándolo en el estado de Yucatán.

“Encontramos en uno de estos establecimientos suspendidos, bebidas alcohólicas a granel, tomamos la referencia de la producción y llegamos al establecimiento donde se produce y pudimos identificar que está mal envasado, que no hay una trazabilidad de elaboración del producto y por ello es que estamos asegurando más de 40 mil litros que estaban destinados para la zona de Quintana Roo”, dijo el funcionario federal.

Aunque negó que existan antecedentes sobre la detección de ‘alcohol adulterado’ en la entidad, indicó que se estima que un promedio de 13% del total de las bebidas alcohólicas ilegales detectadas a nivel nacional se han ubicado en Quintana Roo.

“De 5.3 millones de litros de alcohol ilegal que se han asegurado durante el actual sexenio a nivel nacional, alrededor del 13% fue encontrado en el estado de Quintana Roo. Nada menos en 2015 tuvimos un aseguramiento de 220 mil litros asegurados en este estado, fue un operativo realizado con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con la Profeco”, señaló Pérez Vega.

Explicó que como principal irregularidad en el tema a nivel estatal, se observa la utilización de bebidas alcohólicas que no tienen “trazabilidad”, es decir que no se conoce el origen de donde viene, además producto por el que no se había pagado los impuestos de manera adecuada y del que no se explica de manera clara su lugar de producción.

“En lo que va del año llevamos 87 mil 700 litros de bebidas alcohólicas aseguradas y contabilizando los 40 mil que estamos mencionando, estaremos llegando a nivel nacional, vamos a llegar a 127 mil litros de bebidas alcohólicas ilegales que evitamos que se suministrara”, puntualizó el comisionado de Operación Sanitaria de la Cofepris.