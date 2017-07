Traiciona al Partido Verde la concejal Berenice Sosa

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Firmé el pacto con Morena y lo ratificaré cuando me llamen para el proyecto, eso no quiere decir que traicione el proyecto en el que estoy donde llegué como parte de una Red Ciudadana, dijo Berenice Sosa Osorio, regidora que entró con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en alianza con el Partido de la Revolución Institucional (PRI), en la actual administración, y exdirectora del Archivo Municipal con la pasada.

“Soy muy institucional y sigo trabajando de la mano con nuestro presidente municipal, no habrá una postura de oposición, porque trabajo en beneficio de la sociedad; no quiero declararme como Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) porque no hay un registro como tal al partido”, señaló Sosa Osorio.

La regidora por el PVEM señala que trabaja por lo que viene y aún falta mucho para que la presente administración culmine.

“El voto nos lo dieron los ciudadano no por un color de partido, por ello seguiré dando resultados a las propuestas de la ciudadanía, mi espacio es del partido Verde, entré con una bancada”, destacó la entrevistada.

El domingo pasado varias personas, entre ellas Sosa Osorio y Eduardo Ovando Martínez, firmaron el Pacto de Unidad para trabajar con Morena rumbo a la Presidencia de México, quienes ratificarán ese compromiso el próximo domingo 9 de julio.

Dijo que está con la estructura de Eduardo Ovando y la estructura a la que pertenece es Red Ciudadana: “no va a haber una afiliación a Morena, sino que nos unimos como ciudadanos, no partido independiente”.

Para la ratificación todo depende de lo que decida Ovando, y sé que Morena nos va a convocar, pero desconozco cuando.

“Las personas que firmaron el Pacto de Unidad el domingo 2 de julio deberán ratificar las que gusten el día 9, pero eso no quiere decir que dejen sus cargos públicos”, indicó Alberto Batun Chulin, coordinador Territorial de Morena y preside el Grupo Jurídico del partido.

Sosa Osorio señaló que en este momento no pertenece a ningún partido, y que llegó al cargo por la estructura Red Ciudadana, misma situación que la llevó a la dirección de Archivo Municipal en la administración de Paul Carrillo de Cáceres.

Se pidió la postura del PVEM con la dirigencia estatal y la municipal pero no hubo respuesta.