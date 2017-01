J. Caamal/ T. Blanco/SIPSE

FELIPE C, PUERTO, Q. Roo.- Los campesinos que mantenían bloqueados la carretera federal 184 Muna- Felipe Carrillo Puerto en la salida de José María Morelos, y la carretera federal 295 Río Lagartos -Carrillo Puerto, dejaron libre el tránsito en ambas vías.

Alberto Pérez Barrios, inspector de la Policía Federal (PF) en el sur del Estado, informó que desde la dos de la tarde de ayer, hay libre tránsito en ambos municipios.

“Las negociaciones de solución iniciaron desde temprana hora, tanto en Carrillo Puerto como en Morelos, después de mediodía se supo de los acuerdos y a las dos horas estaban libres las carreteras”, comentó.

Los ejidatarios inconformes por el pago del seguro agrícola del año pasado, y que consiste en dotar al núcleo agrario con apoyos de proyectos productivos a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru), ante el errático factor climatológico.

Mantuvieron cerradas las vías desde la tarde-noche del jueves y ayer, después de las negociaciones con el Estado y municipio, los campesinos acordaron aceptar el pago, de mil pesos por campesino, por sus milpas siniestradas.

En el caso de Felipe Carrillo Puerto, se entregaron 883 mil pesos para tres comunidades.

“Mil pesos no nos va a alcanzar para vivir ni un mes, pero aceptamos el dialogo para hacerles ver la situación de nuestra comunidades, allí no hay trabajo más que la producción del campo, no existe una escuela superior para nuestros hijos”, aseguró Marcial Chan Tuz , ejidatario de la zona.

En la reunión, los carrilloportenses aprovecharon para señalar las muchas necesidades que tienen.

Más necesidades

“Queremos que se comprometan a que atenderán cada una de las situaciones que se generen en nuestra comunidad, por eso les pido que se levante un acta en la que estarán de acuerdo en atendernos”, aseguró José María Ucan, otro de los asistentes a la reunión, para apaciguar la situación en la que se encontraba el municipio.

Por su parte, el presidente municipal de José María Morelos, José Dolores Baladez Chi, indicó que esta negociación resolvió el bloqueo carretero, y así los morelenses y familias foráneas podrán transitar por el municipio y llegar sin mayor problema a sus respectivos destinos.

Recalcó que el bloqueo carretero permaneció durante dos días consecutivos, que al levantarse permitirá restablecer las actividades de la zona.

Miguel Ramón Martín Azueta, el jefe de Oficina del gobernador, informó que no habrá sanciones en contra de los ejidatarios que tomaron las vías carreteras, porque no existe una denuncia en su contra.