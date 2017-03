Usan bomberos equipo de mala calidad

Sergio Orozco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los bomberos de Benito Juárez “revientan” contra jefes de la corporación, ya que desde la administración de Magaly Achach (1999-2002), no reciben trajes que cumplan la norma establecida por la Secretaría de Previsión Social (STPS) para el combate al fuego. “Los últimos trajes que hemos recibido son de uso industrial, no los que marca la NOM-02”, declararon en el anonimato los llamados “tragahumos”.

En una situación que se veía venir, los trabajadores de la Dirección del Heroico Cuerpo de Bomberos de Benito Juárez, decidieron romper el silencio y señalaron los malos tratos de algunos de los mandos hacia los elementos de la corporación, específicamente el equipo operativo de la dependencia municipal, quienes han señalado entre otros al jefe de la coordinación operativa, Miguel Rodríguez, quien a base de intimidaciones impide el desarrollo del trabajo de los bomberos.

Entre otras cosas, denuncian que el equipo con el que se lleva a cabo el trabajo diario es de mala calidad e incluso no cumple con la norma nacional NOM-002-STPS-2010, donde indica las características que debe de llevar el equipamiento de los elementos, señalan que los trajes que se han recibido en donación por parte de corporaciones de Estados Unidos, ya no cumple con lo básico, incluso la radiación que provocan los incendios traspasan los trajes, un tema de prioridad para quienes arriesgan sus vidas en cada siniestro, también alertan a sus demás compañeros sobre el uso de los trajes que recientemente fueron recibidos en donación (alrededor de 20 ), los cuales no fueron diseñados para uso de emergencias, sino de uso industrial, tienen otras características y ponen en riesgo a los elementos.

Aunado a este tema, el propio coordinador operativo le ha prohibido la publicación de fotografías que realizan durante sus servicios en sus cuentas personales de redes sociales, así como proporcionar información a medios de comunicación, pues se teme que a través de estas se conozcan las carencias con las que se trabaja en la dirección municipal.

En una circular marcada con el numero 13, firmada por el propio director de bomberos de Cancún, Thomas Hurtado Morris, se convoca a los elementos a no distribuir información o imágenes de manera personal y que todo se realice a través de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Benito Juárez, marcado en el oficio DGCS/031/2017.

Los elementos involucrados exigen un mejor trato por parte de la Dirección de Bomberos de Cancún, de quien dicen, está dirigida por una persona que sólo acude al pase de lista y que desconoce de forma oficial la cantidad de elementos, la ubicación de las bases y del parque vehicular de la corporación desde hace cinco años que lleva al frente.