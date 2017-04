La Fiscalía ya sabe dónde se esconden exfuncionarios de Borge

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Fiscalía General de Justicia tiene información de que los ex funcionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo para quienes se giraron las primeras órdenes de aprehensión están prófugos y se podrían esconderse en el Estado de México, Baja California y Miami, y buscan conseguir otras seis para ex empleados de las junas de Conciliación y Arbitraje.

También te puede interesar: Gracias a exfuncionarios este notario pudo cometer sus fraudes

“Ya acudimos incluso hasta los extremos de la República, en particular hasta Ensenada en busca de algunos que también se trasladaron hasta Naucalpan, Estado de México, hay otros que incluso nos reportan que están en Miami” dijo Miguel Ángel Pech Cen, titular de la dependencia.

No dijo cuántos ex funcionarios tiene giradas las órdenes de aprehensión, pero tan solo en un expediente están implicados 12 personas, pero hay otros archivos por lo que el número es mayor a las 14 que trascendieron desde el mes de marzo, pero por la secrecía que les obliga el proceso no se detalló más información.

“Lo que les puedo asegurar que incluso la semana pasada adicionalmente a estos originalmente presentados, se han incluido seis nuevos (imputados) que tienen que ver con los desvíos, desfalcos, falsificaciones que se realizaron en las juntas de conciliación tanto en Cancún como en Playa del Carmen”, afirmó el funcionario.

En la Junta de Conciliación de Playa del Carmen se fraguaron, según denuncias de empresarios, muchos de los despojos que se hicieron por medio de laudos en los que se inventaban despidos injustificados para embargar predios que después fueron arrebatados por completo a sus dueños.

De esos seis casos más, la Fiscalía en conjunto con la Secretaría del Trabajo están armando los expedientes para que sean judicializados y se promuevan las respectivas órdenes de aprehensión.

Hasta ahora no se ha informado que haya habido algún ex funcionario detenido producto de las órdenes de aprehensión que se giraron, por lo que Pech Cen indicó que “tenemos que ser respetuosos de la secrecía, del sigilo, ustedes oportunamente tendrán noticias de en tanto se ejecuten”.