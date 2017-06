Borge, le toca actuar al estado

El gobierno federal ya anunció que, una vez que Roberto Borge Angulo sea extraditado a México, solicitará al juez que lleve el proceso en prisión, ante el riesgo de una nueva fuga. Por las razones que sean, el gobierno de la República ya cumplió con la detención del ex mandatario y con ello evidenció la lentitud de instancias estatales como la Fiscalía General del Estado, cuyo titular, Miguel Ángel Pech Cen, ha declarado que han recorrido todo el país con las denuncias interpuestas, para dar con los responsables del saqueo, pero de encarcelamientos y aplicación de la justicia nada.

Hasta mayo pasado, la Fiscalía tenía abiertas 18 carpetas de investigación, 6 de las cuales ya contaban con órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios estatales, por ello, aseveró Pech Cen, se instalaron a policías ministeriales en el Estado de México y Ensenada, Baja California; en espera de que un juez suspendiera definitivamente los amparos para proceder en contra de los acusados ¿será que desde mayo siguen por allá los elementos estatales, o de plano ya se regresaron con las manos vacías?

Ahora que Roberto Borge fue detenido en Panamá, Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, aseveró que dieron seguimiento a los movimientos del ex gobernador, quien estuvo viajando por Estados Unidos, La Habana, Bahamas, España y pretendía viajar a Francia; pero ¿y las instancias estatales no han logrado localizar a nadie, no saben en dónde está, por ejemplo, Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Hacienda; o Eliezer Villanueva Lanz, ex secretario técnico de la misma dependencia? Ambos personajes fueron clave en el desvío de recursos de las arcas públicas; pero hasta ahora sólo ha sido detenido Mauricio Rodríguez Marrufo, ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, por facilitar la venta de predios subvaluados, por una afectación de apenas treinta millones de pesos, cuando se han señalado desfalcos por miles de millones.

Mientras el fiscal sostiene públicamente que la detención de Borge Angulo se logró única y exclusivamente por las denuncias interpuestas por la instancia que encabeza, el que hasta ahora no haya más detenciones hace cuestionar sobre la solidez de las acusaciones contenidas en esas 18 carpetas de investigación; porque lo que es seguro es que la gran mayoría de los acusados no permanecerán en prisión mucho tiempo, pues los delitos de los que se les acusa no ameritan sanciones graves; pero lo importante sería que, por lo menos, ya hubieran consolidado alguna acusación y que las detenciones –aunque sea temporales– ocurrieran en los siguientes días.

Lo hemos dicho antes, no tenga el lector demasiadas expectativas con respecto a la aplicación de la justicia, al final las normas están diseñadas para generar un gran revuelo, pero con escasas sanciones; regocíjese viendo las imágenes por televisión del ex mandatario detenido, mientras en lo local poco ocurre ¿y el fiscal? en gracias; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.