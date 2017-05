Golpean a una integrante de Acapulco Shore en un antro de Cancún

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- La mañana de hoy, una de las integrantes del reality show más famoso de MTV, Acapulco Shore, transmitió un video en vivo desde su cuenta de Facebook para relatar una presunta agresión que sufrió en un bar de la ciudad.

Se trata de la polémica Brenda Zambrano, quién desde hace unos días se encuentra en el paraíso maya del caribe Mexicano y durante las primeras horas de la mañana de hoy, denunció en sus redes sociales el supuesto ataque.

En los videos publicados, Zambrano narra lo ocurrido, mencionando que una mujer le estrelló una copa en la cara, dejándola con heridas en la oreja.

“Vean, cómo me dejaron en el antro… vean como me dejaron cuando yo no hice nada… es más no tengo ni a quién celar, ni a quien hacerla de a pedo”, dice la agredida en un video.

Atención: El siguiente video contiene imágenes y lenguaje fuerte

De inmediato sus publicaciones se llenaron de cientos de mensajes de apoyo, esperando la pronta de recuperación de la afectada.

Brenda Zambrano se trasladó a la Cruz Roja para una atención médica, debido a que en una de las transmisiones comenta que la herida que tenía en la oreja necesitaba de costuras.

Mientras sus amigas la instan para que deje de grabar y la tachan de ridícula, Brenda deja claro que no pretende ser el centro de atención y denuncia que los guardias de seguridad del prestigioso lugar le intentaran quitar el celular para borrar los videos que utilizó para denunciar el hecho.