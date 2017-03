Brindan ponencia en equidad de género

Ángel Castilla / SIPSE

CHETUMAL, Q . Roo.- La equidad de género es un discurso muy lejano de la realidad y las autoridades no dan a conocer las cifras reales en cuanto a la violencia en contra de las mujeres, coincidieron Laura Suárez y Tere Bermea, al señalar que en México el rol de la mujer en el ámbito laboral aún es muy difícil y de constante rechazo por parte de los varones y, en ocasiones, por parte de otras mujeres.

Laura Suárez, coordinadora de producción de contenidos televisivos, y Tere Bermea, comunicadora y escritora, participaron en el foro Mujer: Mi salud, mi decisión, organizado por el Voluntariado de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) y la Fundación Síiniko´ob, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Laura Suárez, con más de 20 años en la industria televisiva, dijo que el papel de la mujer a nivel laboral es muy difícil porque existe un rechazo constante a la mujer, persiste el no a la voz de la mujer y tienen que callarse por ser el sexo débil.

En México, el rol de la mujer en el ámbito laboral aún es muy difícil y de constante rechazo por parte de los varones, y en ocasiones, por parte de otras mujeres, explicaron las conferencistas con trayectoria a nivel nacional.

“No hemos logrado equilibrar el salario ni las condiciones laborales ante el género masculino. No puedes, no debes, no vas a ganar lo mismo, no hay recursos, el papel de la mujer trabajando es difícil, las mujeres tienen que callarse”.

Agregó que las mujeres en esta búsqueda de su independiente no han logrado equilibrar salarios, jornadas de trabajo, trato ni funciones, por lo que deben de poner límites y tomar decisiones.

Tere Bermea, comunicadora y escritora, agregó que hace falta la apertura de institutos dedicados a la procuración de las mujeres, pero hay una invisibilidad de la situación y es doloroso escuchar a la gente que dedica su tiempo en causas a favor de las mujeres, decir que los institutos no hacen nada.

Existe el abandono de adultas mayores y el 80% de mujeres en las cárceles son abandonadas.