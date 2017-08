Buscan endurecer certificaciones ambientales en Playa del Carmen

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Como parte de las estrategias para certificar a Playa del Carmen con Earth Check se propuso endurecer los parámetros que piden a los hoteles para otorgarles distintivos y simular prácticas pro ambientales, y en caso de que tengan un procedimiento abierto por daño al hábitat mandarlos a la congeladora durante cinco años.

Esa propuesta fue compartida por Gustavo Maldonado Magaña, regidor de Medio Ambiente, ante diversos académicos en el Foro de Turismo Cultural que se hizo ayer, luego de que ya se le presentó a Earth Check.

“Existe una iniciativa para certificar al destino Playa del Carmen con Earth Check, por eso ha habido el acercamiento, y la exigencia que les hicimos es que si tienes un procedimiento con Profepa, por ejemplo, no te puedes certificar con Earth Check y vas a estar castigado durante cinco años”, dijo.

Los indicadores de Earth Check son muy laxos, dijo el funcionario. Por ejemplo, los hoteles pueden certificar prácticas ambientales con solamente mostrar una foto en donde se vean 30 o 40 árboles reforestados, o en el rubro social muestran tomas fotográficas de una función de cine para niños de escasos recursos.

“Eso no es tener un auténtico programa de responsabilidad social, y no les cuesta dinero. No han logrado entender que los protocolos de Kioto y Cartagena y la Cumbre de Río de 1992 se dijo que tenía que esos programas deben salir de su bolsa para repartir la riqueza”, explicó el funcionario.

Frente a los asistentes a la mesa en la que se encontraban las diputadas federal Ivanova Pool Pech, y las estatales Laura Beristáin Navarrete y Gabriela Angulo Sauri, denunció que los hoteles convocan a la sus huéspedes a participar con Unesco, con Unicef y les piden donaciones que el hotel presenta como parte de su proceso de certificación, pero el hotel no pone ni un centavo más adicional a lo que dan los turistas.

La certificación que se planeó desde el 2015 para Playa del Carmen como destino tendrá su siguiente paso con la definición geográfica para el piloto para el que se consideran Puerto Aventuras y Playacar, lo cual quedará decidido por el Comité Operativo Earth Check Playa del Carmen antes de que termine este año, pero esperan que se endurezcan los indicadores.

Parte de comercialización de los hoteles se realiza con la insignia de la protección ambiental, por lo que endurecer esas medidas los obligaría a dejar la simulación y aportar elementos para ser un destino con un perfil real de sustentabilidad, agregó.