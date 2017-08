Buscan regular higiene y calidad de la tortilla de Quintana Roo

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla de diversos municipios de en Quintana Roo, se presentaron para afirmar que quieren homologar los criterios para su sector, operando de acuerdo a la regulación de la COFEPRIS.

Julio Durán Sánchez, líder estatal de dicha organización, como los presidentes en Solidaridad, Benito Juárez, Bacalar y Carrillo Puerto afirmaron estarán de acuerdo en la venta de este producto de la canasta básica según la regulación sanitaria vigente en la Norma Oficial Mexicana 187.

Aseguraron que es una necesidad prioritaria el control de la salud apegándose a la normativa para cuidar la higiene y la calidad de la tortilla, acusando que sólo un 5% de los productores en el municipio de Solidaridad, se han negado a dejar de repartir irregularmente tortillas en tiendas de abarrotes de zonas habitacionales sin la certificación pertinente.

“Hay una devolución de tortilla que no se vende que se reprocesa y contamina la producción del día y acorta la vida del nuevo producto. Esto trae una consecuencia para la salud. Las pruebas de laboratorio no engañan y la Cofepris ya ha alertado, por lo que nos preocupa y nos ocupa, estamos comprometidos a la producción inocua y a no comercializar un producto que conlleve riesgos sanitarios para la población”, dijo Durán Sánchez.

Informó que a nivel estatal operan alrededor de 700 tortillerías de un aproximado de 500 productores industriales y en cuanto al municipio de Solidaridad indicaron que hay 130 tortillerías, de entre los cuales casi en su totalidad están de acuerdo en la normativa ya que consideran que no es una prohibición sino una regulación, para que la venta de tortillas en las tiendas cumpla con las disposiciones de la autoridad en materia de Salud.

“Es un llamado a que se integren, a que tengan conciencia de que es de beneficio para todos. De que la forma de negocio va a cambiar, pero va a seguir siendo un negocio y vender nuestras tortillas, más higiénica”, subrayó Rubén Montalvo Morales, presidente de la Unión de Industriales de la Tortilla la Masa y sus Derivados en Playa del Carmen.

Adicionalmente pidieron que se incluya en la actual regulación de la venta de tortillas, a las tiendas de autoservicios como Walmart, Chedraui, Mega y Soriana ya que acusan, es una competencia desleal que les afecta.

“Es también una competencia desleal que se tiene que normar y regular. Hay una afectación directa a nosotros, que se regule las cantidades de venta al público en general. Un límite de kilos por persona ya que compran grandes cantidades y se revende el producto con mucha manipulación en sus tiendas sin certeza en cuanto a la higiene”, dijo el presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla.