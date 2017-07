Falta la mayoría de regidores a sesiones

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Gregorio Sánchez Martínez, décimo primer regidor de la Comisión de Reglamentación municipal, es quien encabeza la lista de inasistencias con ocho faltas en 29 Sesiones de Cabildo (ordinarias, extraordinarias y solemnes), celebradas de la administración 2016-2018.

El Cabildo es integrado por 15 regidores, además de la síndico Mirna Karina Martínez Jara; el secretario Guillermo Andrés Brahms González, y el presidente municipal, Remberto Estrada Barba, este último y el primer regidor Rubén Treviño Ávila son los únicos que pueden presidir una sesión de Cabildo.

También te puede interesar: Comparece director de Seguridad Pública de Bacalar por ola delictiva

De los 15 integrantes del Cabildo, Martha Irene Chan Ramírez, Ericka Guadalupe Castillo Acosta, Berenice Sosa Osorio, y Noel Pinacho Santos, son los únicos que no han faltado hasta el momento.

Los otros 11 regidores entre todos suman 30 inasistencias; después de Sánchez Martínez, los que más han faltado son Melitón Ortega García, Berenice Polanco Córdova, Carla Gasca Sánchez con tres faltas cada uno, los siguen Julián Ramírez Florescano, Rubén Treviño Ávila, Blanca Esther Pech y Fernández y Remberto Estrada Barba con dos respectivamente.

El miércoles pasado durante la celebración de la XXI sesión ordinaria de Cabildo Treviño Ávila se ausentó por motivos personales de acuerdo con la justificación señalada en la orden del día; sesión presidida por Estrada Barba, quien tuvo que ausentarse de la misma.

Lo que derivó en una suspensión momentánea, ya que Polanco Córdova le indicó a sus compañeros de Cabildo que no podían continuar, porque no tendrían validez lo que ahí se acordara, ya que no estaban el primer regidor, ni el alcalde.

Luego de la repentina salida del presidente, la sesión tuvo que esperar 30 minutos para dar tiempo a que regresará el alcalde, y retomar los acuerdos desde el punto número 19, hasta donde había estado.

En la sesión se había anunciado hasta ese momento la donación del equivalente a 141 predios en 11 fraccionamientos en beneficio de Benito Juárez, y cuatro del Ayuntamiento a cuatro sistemas de educación, dos de nivel medio superior (Bachilleres IV, y Conalep II), la primaria “José Pablo Moncayo”, y el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat) de Cancún.

En total fueron 26 puntos los tocados en la orden del día, la sesión inició a las 12:40 horas y fue interrumpida a las 14 horas, para reanudarse a las 14:30 horas.