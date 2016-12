Teresa Pérez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Ante las recientes denuncias realizadas por el acto médico y procedimientos quirúrgicos en la Victoria Medical Cancún, la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pondrá mano dura e iniciará una revisión exhaustiva a clínicas y consultorios privados, para garantizar que los servicios correspondan a su especialidad y que las clínicas cuenten con manuales de procedimiento, equipo médico e infraestructura para respaldar a los pacientes ante una situación crítica, comentó Javier Francisco Toledo Alvarado, titular de la dependencia.

Por ahora los inspectores sanitarios se encuentran en la revisión de un segundo caso que les llegó hace unas semanas, sin embargo, por ser período vacacional, será en los próximos días que realicen las diligencias de inspección correspondientes.

El caso de la muerte materna de Marcela, una joven que esperaba con anhelo a su primer hijo, sigue en manos de la Vicefiscalía de la zona norte, a 26 días de que falleció, aun no hay fecha para entregarla a su familia, pues continúan las diligencias periciales, “la familia sacrificó el darle sepultura para evidenciar la realidad, la negligencia médica que se cometió con ella”, dijo su representante legal.

El pasado marzo, José M.P.F., cirujano plástico estético y reconstructivo, realizó cuatro tratamientos estéticos a Laura A.A., de 57 años, en una sola cirugía (abdominoplastía, lipoescultura, colocación de grasa corporal en glúteos e implante mamario), caso por el cual fue denunciado penalmente por la paciente por responsabilidad profesional y técnica con expediente 3769/2016 en agosto.

El galeno habló con Novedades Quintana Roo tras la versión de los hechos de la afectada y mencionó que se encuentra en la integración de sus pruebas para demostrar que su actuar médico siguió los protocolos para una cirugía plástica y que sus 20 años de experiencia, certificaciones y cédulas profesionales lo avalan, además dijo presentará a las autoridades el expediente clínico.

“…conocí a Laura desde 2013, le realicé una rinoplastia, ella tenía la intención de hacerse una abdominoplastía, pero por su exceso de peso no se le podía realizar, entonces le sugerí bajar de peso para que fuera candidata a este procedimiento y este año comenzamos con los estudios preoperatorios y el procedimiento quirúrgico”, dijo.

Sin complicaciones

Explicó que la cirugía salió sin complicaciones y fue15 días después que la paciente presentó una acumulación de líquido en un seno llamado “seroma”, plasma de la sangre acumulado tras un proceso inflamatorio post operatorio.

“Al no haber suficiente reposo y mucho movimiento de brazos, el roce continuo de la piel con el implante hace que no cicatricen, y provoca entonces la acumulación de este líquido”, agregó el cirujano plástico tratante.

Sin embargo, para Laura, apostar a este tipo de tratamientos de belleza le han dejado cicatrices para toda la vida que le recordarán aquel momento en que tomó la decisión de devolverle juventud a su cuerpo sin pensar en los riesgos futuros.

Una cirugía de este tipo, de acuerdo con las indicaciones médicas, debe estar en absoluto reposo durante un mes, evitar hacer esfuerzo físico, utilizar fajas especiales, tomar analgésicos, antibióticos, desinflamatorios, de no seguir estas indicaciones básicas hay consecuencias.

La dejó mal

Laura comentó que en años pasados se realizó una liposucción en la que un médico gastroenterólogo que no era cirujano plástico, la dejó mal, ella procedió penalmente, pero prescribió el caso porque su defensa no siguió el caso.

“No me repararon el daño en esa ocasión, el médico sigue realizando esta actividad, y hoy veo cicatrices en mi cuerpo, mis senos deformes consecuencia de una mala cirugía que tuve hace unos meses, físicamente me encuentro limitada y moralmente desecha porque caí dos veces en manos indebidas y ahora cargaré con ello toda la vida”, lamentó.

Ambos casos suscitados en la clínica Victoria, serán investigados por autoridades sanitarias y penales, y después de estudios periciales y de inspección, fincarán responsabilidades a quien resulte responsable.

