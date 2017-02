Alejandra Galicia/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Manifestantes viajaron de Playa del Carmen hacia Cancún para manifestarse en la glorieta “El Ceviche” y protestar contra el gasolinazo, además de calificar como ridículo la disminución de dos centavos en el precio del combustible.

El gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, anunció hace dos días que el precio de la gasolina y el diesel bajará dos centavos por litro, sin embargo, aún no existe certeza hasta cuanto continuará bajando o en su caso incrementarse, ya que el próximo martes 21 de febrero habrá un nuevo ajuste de precios. La tarifa quedará 15.97 de magna, 17.77 el litro de Premium, mientras que 17.03 pesos el diesel, confirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

También te puede interesar: Te decimos dónde consultar el precio ‘oficial’ de la gasolina

Los manifestantes, en su mayoría mujeres, llegaron a partir de las 11 horas de ayer a la glorieta ubicada sobre la avenida Tulum y con una manta protestaron. El movimiento fue encabezado por Marciano Toledo, también conocido como “Chano”.

Las mujeres y jóvenes permanecieron durante 45 minutos sobre la glorieta a la vista de los automovilistas y transeúntes que caminaban por la zona.

“Queremos mandar un mensaje al gobierno federal, que ya no queremos más gasolinazos, se nos hace una burla haber bajado la gasolina ayer a dos centavos, y el día de mañana vuelva a subir un peso. Que ya no haya ni un alza de gasolina más, la gente ya no aguanta, la gente humilde con salario de 80 pesos diarios no le alcanza para que la sigamos afectando de esta manera”, dijo Chano Toledo.

Mencionó que además del gasolinazo quieren que la concesionaria Aguakan deje de impartir el servicio en el estado, así como lo está trabajando Puerto Morelos, por ser una empresa que no vela por los intereses de sus clientes, además de no resolver satisfactoriamente los problemas de fuga que termina impactando en los recibos de miles de pesos de sus consumidores. También agregó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debe disminuir sus precios para apoyar a las familias de escasos recursos. “Queremos la luz, pagarla, como paga Yucatán, Campeche y Tabasco”, dijo.