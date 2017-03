Callan empresarios ante López Mena

Claudia Olavarría / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- A una semana de que representantes de la iniciativa privada levantaran la voz por la inseguridad y pidieran soluciones inmediatas, así como el cese de Francisco López Mena, secretario de Gobierno, éste se reunió con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE).

El secretario afirmó que no renunciará y en la reunión de ayer el sector no pidió la “cabeza” de nadie, pues la inseguridad no está fuera de control, pese a que al menos en Benito Juárez, todos los días hay un hecho delictivo.

Aseguró que los tres órdenes de gobierno están trabajando y que reducirán los índices delictivos, aunque al cuestionarle cómo y cuándo, López Mena no se comprometió a nada, además de afirmar que la iniciativa privada en breve instalará la Mesa de Seguridad y Justicia, para sumarse a las más de 17 ciudades que ya la tienen, medida que promueve México SOS, asociación civil que busca un sistema de seguridad eficaz, conformado por la ciudadanía.

“Hay una estrategia de seguridad y reuniones, además de que se está controlando ya que nadie desea vivir así, aunque creo que es mentira que todos perciben el ambiente de inseguridad” aseguró López Mena.

Dijo que la inseguridad también es responsabilidad de las condiciones en las que la administración anterior dejó el estado, pues desde el primer día en que tomaron posesión, la delincuencia se desató.