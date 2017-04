La cámara empresarial exige mayor eficiencia a policías

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los representantes de cámaras empresariales de Chetumal exigieron una mayor eficiencia policiaca por parte de las autoridades estatales y municipales para detener el aumento de la inseguridad y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Los líderes de la Canirac y Canainpa Quintana Roo, Canaco Servytur y Restaurantes, Bares y Similares de Chetumal, coincidieron en señalar que las autoridades han fallado en materia de seguridad, tal y como lo demuestra el aumento de los robos a comercios y casa habitación, en la capital.

Gustavo Pech Galera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Quintana Roo, dijo que las autoridades deben de tomar cartas en el asunto, se necesitan estrategias e implementación de campañas para atacar el aumento de hechos delictivos.

“La sociedad ya tiene mucho miedo por los hechos de robo, en los casos de restaurantes, en Chetumal han sido por lo menos dos establecimientos que fueron presa de los ladrones, y un tema muy complicado es que dejan de robar aparatos electrodomésticos y se llevan nuestro producto”.

Luis Protonotario Sabido, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), en Quintana Roo, agregó que el descuido en que han dejado a la capital en materia de seguridad ha sido tremendo y descarado.

(Foto: David de la Fuente/SIPSE)

“Lo que está fuera de contexto, es cómo el gobierno, al menos en lo que refiere al municipio de Othón P. Blanco, específicamente en Chetumal, no le ha apostado a un sistema de vigilancia, no es una ciudad compleja, que tenga tanta infraestructura y desarrollo, no sé por qué el gobierno no ha priorizado un sistema coordinado de vigilancia de cámaras y respuesta inmediata, la ciudad sólo tiene una entrada y salida, por sentido común es una ciudad mucho más fácil de cuidar”.

Por su parte, Eloy Quintal Torres, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turístico (Canaco-Servytur) en Chetumal, señaló que las estadísticas son el reflejo de que las estrategias de seguridad en el estado no están dando resultados y es necesario cambiarlas.

“Esas cifras nos ponen en alerta, porque si no se controla y se llevan a la baja habrá una repercusión en la inversión en el Estado”.

Señaló que de acuerdo con un estudio realizado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), reveló que los empresarios en México invierten un 20 % y 25 % en temas de seguridad, no solo personal, sino para los comercios o bodegas.

Agregó que el pasado lunes, sostuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde se le hicieron los planteamientos para mantener comunicación constante de las acciones que realizan en materia de prevención, y sobre todo la conformación de una Comisión de Seguridad Ciudadana en la que se incluya a los empresarios del sur del estado.

Joaquín Ismael NohMay, presidente de la Unión de Restaurantes Bares y Similares en Chetumal, indicó que los operativos que implementan las autoridades estatales y municipales sirven de poco o nada, ya que el número de robos va en aumento y la inseguridad se percata en cada uno de los establecimientos, que resienten la ausencia de la clientela día con día.