Dile ‘no’ al popote y salva a los animales

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- No Más Plastik lanzará en Cancún una campaña para evitar el uso de los popotes, los cuales son un gran contaminante del mar.

Los trabajos iniciaron en Tulum y varios restaurantes ya se sumaron pero ahora van por la zona norte, explicó Heather Froeming, quien lidera la campaña.

No Mas Plastik es una empresa y como trabajo social tiene el promover ya no usar el plástico, además algunas organizaciones no gubernamentales se han acercado.

También te puede interesar: 'Sirenas' buscan rescatar al mar Caribe de la basura

“Queremos mejorar la situación ya que si no tenemos un mar limpio, se afecta incluso el turismo, el principal motor de la economía”, agregó Heather Froeming.

Puerto Morelos se va a sumar a esta estrategia y se prevé que promueva que no se use el popote, como parte de la campaña sustentable que busca obtener el destino, mencionó Héctor Tamayo, director de Turismo del Ayuntamiento.

En Tulum la actitud de los negocios está cambiando y ahora están más abiertos y no quieren contaminar pero además quieren ayudar al medio ambiente, lo cual además ayuda a que la gente haga conciencia al conocer el daño que ocasiona usar los popotes.

Ahora se está trabajando con un grupo en Playa del Carmen para que comience la campaña además de que se invita a las comunidades a participar con la información para que en sus colonias repliquen la información.

La cantidad de popotes que una sola persona utiliza alcanza hasta 38 mil al año, lo cual es una suma importante ya que la cantidad de tiempo es mínima.

En el mar, con el sol se hacen micro piezas, las cuales amenazan la salud de los pequeños animales del mar, pues se comen este plástico. Incluso animales más grandes, como las ballenas se están muriendo por tener el estómago lleno de plástico. Algunas aves también se ven afectadas por que ingieren estos desechos y comienzan a morir muy jóvenes.