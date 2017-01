Sara Cauich/ SIPSE

TULUM, Q. Roo.- A pesar de las campañas de esterilización de mascotas callejeras, es necesario que los dueños se ocupen de atenderlos para reducir la fauna en las calles, expuso el director de Salud, Juan Mena, en tanto que la Directora General de Desarrollo Social destaca que hay una gran cantidad de mascotas abandonadas.

Tras la campaña reciente de esterilización, se detectó que la cantidad de animales que permanecen en las calles de la ciudad, “son animales que tienen un dueño pero no reciben la atención debida”, dijo el director de salud municipal.

Esterilización canina

La campaña de esterilización canina y felina es permanente, y se darán fechas para que la población esté atenta y acuda con su mascota a la esterilización, desparasitación a fin de evitar que estas enfermedades se transmitan a la población.

Es necesario de que los dueños se ocupen de atenderlos.

Asimismo, fue reiterativo en señalar que no se puede actuar para frenar la cantidad de canes callejeros, porque no se cuenta con instalaciones que permitan la estadía de animales. Se tendrá que reactivar el comité respectivo por parte de la Dirección de Ecología para tomar las medidas necesarias, aunque la construcción de un centro para el bienestar animal todavía no es factible.

Destacó que en Tulum existen entre 9 mil y 10 mil mascotas en condiciones de calle y que representan un serio problema de salud al ser las fuentes y dispersores de diversas parasitosis y enfermedades de la piel.

Por su lado, Gutiérrez Valasis destacó, que junto con la campaña permanente de esterilización, también se realiza una campaña para evitar la crueldad contra los animales, dado que se han presentado algunos casos de maltrato a mascotas.

Vacunación antirránbica

En los próximos meses habrá campaña de reforzamiento de vacunación antirrábica para proteger a estas mascotas y evitar problemas a la población.

Se mantienen trabajos de colaboración con las dependencias estatales para llevar a cabo las campañas y con organismos de la sociedad civil a fin de que participen en las campañas y labores que emprende el ayuntamiento para reducir la incidencia de animales callejeros tanto gatos como perros, añadió.