Comerciantes y hoteleros se quejan de apagones de la CFE

Sara Cauich

TULUM, Q. Roo.- Ante la baja de voltaje y otros problemas que han tenido lugar en los últimos meses con el servicio, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) pedirá reunirse con el personal de la Comisión Federal de Electricidad, para conocer la situación, indicó el presidente de este sector, Francisco Arana Sánchez.

Comentó que hay una gran demanda del servicio y el bajo voltaje como los apagones representan un perjuicio para los prestadores de servicios en general y la propia población.

La presidenta de la Asociación de Pequeños Hoteles del Centro de la ciudad, Marlene Aguilando, indicó que la falta de energía eléctrica, afecta a los empresarios tanto hoteleros como restauranteros. “Cuando no hay electricidad, el comensal de un restaurante no se sienta a esperar por el servicio y se retira si no tiene lo que pide a tiempo”, agregó.

Ambos directivos, entrevistados por separado, señalaron que han solicitado información y tratar el tema con el personal de la CFE en Tulum, pero no hay respuesta.

La dirigente de los hoteles del centro de la ciudad, señaló que se han quejado por esta situación, sin respuesta. Al principio se les dijo que era por mantenimiento, y ahora que las fallas son externas. "Lo cierto es que cuando no hay energía eléctrica todo se para y la poca venta que hay se pierde", añadió.

Esta situación se suma a que la temporada no ha sido muy buena para los hoteles afiliados a este organismo, ya que entre semana la ocupación es de 60 o 70 por ciento de las habitaciones.

Arana Sánchez pidió que el problema sea atendido con prontitud para evitar afectaciones a la economía de la localidad. Personal de la CFE señalan que están trabajando para atenderlo, pero Tulum sigue creciendo y la planeación no va a la altura de los requerimientos que está necesitando, indicó el dirigente de los comerciantes.

Respecto al pago elevado que se registró a raíz del cambio de medidores, dijo que aunque no han tenido quejas de los socios, si se conoce de esta situación porque la población lo ha manifestado.