Se inspiró en la vida capitalina para crear: Al estilo Chetumal

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- A sus 75 años de edad, José Vivas Sabido, compositor de la canción más representativa de la vida que ofrece la capital, “Al estilo Chetumal”, declaró que aún tiene varios proyectos por realizar.

El conocido autor, pintor, poeta y músico, entre tantas habilidades, recordó que “Al estilo Chetumal”, es una canción que lo llena de orgullo y cada vez que la escucha, le recorre por todo el cuerpo un rayo de emoción y energía que le ocasiona que se le erice la piel.

Recordó que su primera canción que escribió fue “Ana María”, en 1972, la cual relató la historia de una mesera del “bullpen”, del Chetumal de antaño… “Del cielo me dijeron vida mía que me cuide un poquito de tu amor, que tu amor no es puro ni sincero y que cobras por prestar el corazón… del cielo me han dicho en silencio que tu vida es una mancha para mí, que la borre antes que no pueda ni cortándome todito el corazón, porque el cariño que se cambia con dinero es un cariño que no puede dar amor… y así es tu vida para mí Ana María y te mando este cheque de rencor, y lo cambias en un banco de caricias, en un banco donde cambian ese amor, porque el cariño que yo tengo es verdadero y no cobra por brindarme su calor”, relata la canción.

Comentó que el tema le salió hasta con música, la cual empezó a ser tocada en las cantinas, hasta que los "Teules", un grupo local contemporáneo, la interpretaron por muchos años, así como otros más.

Con una sonrisa y brillo en sus ojos, añadió que la segunda canción que escribió fue precisamente “Al estilo Chetumal”, que surgió de una plática con un amigo de la Ciudad de México, que llegó a trabajar a la capital.

¿Cómo nació la canción?

“Platicando, mi amigo me dijo, que bonita tu ciudad, cómo me gusta el estilo de vida de acá, todo es tranquilidad, ir a Punta Estrella, pasear por el Bulevar, esas negritas de Belice me encanta verlas, la música que hay y los domingos vamos a Calderitas…y con eso empecé a cuadrarla y me salió 'Al estilo Chetumal', hace ya 38 años”.

Señaló que con la letra bajo el hombro, se dirigió al parque de “Los Caimanes”, tarareando la posible tonada de la canción, con dos jóvenes guitarristas que trabajaban en las cantinas, “Los Flacos” y empezaron a tocar la canción improvisadamente.

Vivas Sabido añadió que rumbo a su casa, escuchó música en “El Capri”, un antro que se ubicaba sobre la avenida Hidalgo, propiedad de don Florencio “El Chino” Llanes, en el interior se dirigió a Manuel “Memínpingüin” Yeladaqui, quien con el teclado cantó por primera vez la que con el tiempo se volvió una popular canción.

“Pero yo quería que mi canción sonara en otros lados, porque el grupo de Memín era de cantina, por lo que fui a ver a Benny para promocionarla, estuve yendo, ya ni me acuerdo cuántas ocasiones, precisamente cuando estaban ensayando, y al finalizar él me decía ven mañana, estoy cansado, hasta que en una ocasión me entero que cuando me retiraba, Benny exclamaba que jamás iba a tocar una de mis canciones, a chirriones… pues dejé de ir”.

Se une a KonTiky

Situación que no lo desanimó, todo lo contrario, fue a ver a Miguel Calderón, del grupo “KonTiky”, quienes fueron los que hicieron el primer arreglo y que suena hasta la fecha, y con ellos trabajó varias canciones.

“Un día, caminando en el Instituto Tecnológico de Chetumal, llegó un carrazo y bajó Jesús Martínez Ross, gobernador del Estado, quien me dijo que le encantaban mis canciones y quería que las grabe Benny… le contesté por qué Benny, si yo tengo un mejor grupo que se llama KonTiky y ya le hicieron hasta su arreglo musical, y me dice, bueno, pues mandamos a tu grupo para grabar las canciones”.

“Al estilo Chetumal” no ha dejado de tocarse en la capital, tanto que ya es considerada un himno a la vida citadina y grupos de la actualidad acuden a solicitarle canciones de su autoría para grabar.