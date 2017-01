Yo he manejado muchas veces esta carretera de Cancun hacia playa, tulum, y una vez hasta chetumal, y de vuelta a cancun, no comprendo como se salio, salvo que efectivamente viniera distraido o texteando o viniera a exceso de velocidad, las vans playa express siempre van en un rango de 130 a 170 una vez iba tarde a una junta y llegue a ir a 130 en carril de alta a esta velocidad se me pegaban por atras los playa express y me aventaban las luces y se me pegaban y me aventaban el carro si no quieren mas muertos no vayan a mas de 120 km/h y es una velocidad decente ni poco ni mucho, ahora los federales de caminos donde estan? en el trayecto no te encuentras aveces a ninguno o aveces una en todo el tramo playa cancun, por favor eviten mas tragedias, manejen máximo a 120.

Saludos