Con estás aplicaciones podrás enterarte qué es lo que hacen cuando no tiene supervisión.

CANCÚN, Q. Roo.- Un estudio realizado por el instituto de investigación Pew Research Center muestra que más de un tercio de los adolescentes estadounidenses posee un teléfono inteligente, frente a un 20% en el 2011. Para casi la mitad de estos usuarios, el celular es su principal forma de conectarse a Internet, haciendo más difícil que sus padres vigilen su comportamiento, informó el portal Swagger.mx.

"Cuando uno tiene un teléfono inteligente, básicamente tiene Internet en el bolsillo en todos lados -lejos de la mirada de los padres", dijo Anooj Shah, un socio en la compañía de software canadiense Kytephone.

La aplicación Kytephone permite que los padres controlen las aplicaciones y los sitios usados por sus hijos y las personas de las que reciben mensajes de texto y llamadas.

La compañía publicó el Kytetime para niños de 13 a 17 años. La nueva aplicación tiene muchas de las mismas funciones que Kytephone, pero no incluye la capacidad de bloquear llamados.

Semanas atrás, Net Nanny, una compañía de programas de supervisión, publicó una aplicación para navegadores para dispositivos iOS de Apple Inc para filtrar contenidos de Internet y bloquear malas palabras.

Otra aplicación que ayuda a restringir el acceso a ciertas aplicaciones es Android Parental Control, la cual selecciona y filtra apps instaladas.

Cloudacl WebFilter es una aplicación basada en la nube que filtra contenidos web para teléfonos con sistema operativo Android y Amazon Kindle Fire. Esta app monitorea millones de páginas web para que tus hijos naveguen de forma segura en su smartphone.

¿Cómo saber que ven en el celular?

Con estas 5 aplicaciones buscamos precisamente eso, 5 aplicaciones de control parental para que sepamos en todo momento qué le está ocurriendo a nuestro hijo gracias a su smartphone.

Mobile Spy

Esta aplicación nos permitirá monitorizar todo aquello que sucede en su smartphone, como por ejemplo las llamadas que realiza, los SMS que envía, las páginas web a las que accede… etc. A esto hay que sumarle la posibilidad de conocer la ubicación del móvil vía GPS.

Para acceder a dicha información debemos acceder a la web del servicio y ahí nos mostrará todo lo que deseemos. Evidentemente, la aplicación ha de estar instalada en el móvil de nuestro pequeño, que quizás sea el paso más complicado.

Norton Safety Minder

Esta aplicación tiene las mismas funciones que la anterior pero con un plus: Podemos bloquear diferentes cosas. Por ejemplo, si no queremos que acceda a una web concreta, podemos bloquearlo a distancia o si no queremos que llame a un número podemos bloquear esa llamada. Además, es un producto desarrollado por Norton, una empresa muy respetada en el mundo de la informática.

Kids Place

Kids Place es otra aplicación todo en uno. Podemos bloquear el acceso a ciertas cosas y dejar el smartphone totalmente seguro para nuestro hijo, sin embargo no permite monitorizar todo lo que realizan con él.

Una función muy interesante es que incorpora un launcher propio que solo mostrará aquellas apps que queramos nosotros que se visualicen, permitiendo aún más control sobre aquello que el niño instala o desinstala. Ah y también nos permite establecer un límite de tiempo de uso, una función muy útil sobre todo si se instala en las tablets.

Life360 Family Locator

Esta aplicación nos ayudará a tener un control exacto de la ubicación de nuestra familia. Por ejemplo, podemos saber donde está nuestro hijo cuando sale un sábado o decirle donde estamos nosotros para que acuda a nuestra ubicación. Viene a ser como una especie de Google Latitude pero familiar, resultando francamente útil.

Violencia en Monterrey

El miércoles pasado, un adolescente de 15 años, realizó un tiroteo en su escuela en Monterrey.

De inmediato las especulaciones y las verdades sobre el caso comenzaron a rondar en internet. Una de esas suposiciones es que, el joven, pertenecía a un grupo de internet llamado Legión Holk, y se han publicado screenshots de ese grupo en Facebook donde dio aviso a los seguidores que cometería dicha masacre.

¿Qué es Legión Holk?

En Facebook se trata de un grupo cerrado titulado Legión Holk (hay varios). En él, miles de usuarios a través de sus perfiles de Facebook fomentan la violencia y los actos de repudio social molestando a otros usuarios en internet y tratando de hacer menos a quienes no piensan como ellos.

El supuesto grupo de “trolls” promovían hashtags como #MásMasacresEnMéxico y #SiCaigoYoCaenTodos. Al rastear los tweets relacionados con dichos hashtags, se pueden leer mensajes machistas e incentivando la violencia.

Una de las páginas relacionadas a esta comunidad cuenta con más de 140 mil “Me gusta”, mientras que grupos cerrados en Facebook acumulan más de 200 mil miembros; por otra parte, cuentan con varios eventos programados en distintas ciudades de México y Estados Unidos, aunque no especifican más detalles de la mismos.