CANCÚN, Q. Roo.- A más de ocho meses de que Laura decidiera darle un giro a su físico y mejorar su apariencia tras la pérdida de 15 kilos de peso, hoy lamenta aquel momento en que decidió someterse a cuatro cirugías en una solo sesión sugeridas por un cirujano plástico que ofrece sus servicios hasta ahora, en la Clínica Victoria.

“Me sentía motivada, había sido un logro perder tanto peso a mis 57 años, entonces decidí acudir con un médico especialista en cirugía plástica, ya en consulta con J.M.P.F., me propuso un tratamiento de abdominoplastía, para retirar el exceso de piel, grasa y tensar los músculos.

Después propuso un paquete completo aprovechando la primera operación: lipoescultura para darme mejor forma, implantes mamarios para reafirmar mis senos y por último, sacarme grasa para transferirla a mis glúteos, todo eso en un solo día con un monto menor a lo que costaría cada una de las cirugías”, comentó.

“Lo que hizo conmigo fue una verdadera carnicería, estoy completamente afectada, me siento en depresión, no me reconozco, me siento mutilada"

Laura fue sometida a estas cuatro cirugías el pasado 19 de marzo en la Clínica Victoria, la afectada comentó que ya previo a la cirugía le hicieron firmar una serie de documentos para deslindar responsabilidades a cualquiera, médico, enfermeras, anestesiólogo, desde ese momento sintió que no estaba en el mejor lugar, pues todo se manejaba a discreción, el médico había pedido el pago en efectivo, a cambio, entregaba un recibo simple con sello de la clínica que consta el pago de 80 mil pesos, pues no había posibilidad de facturar.

“Antes de entrar al quirófano le pedí al médico me mostrara los implantes, pero apenas los solicitaba por su celular, después de las cirugías, uno de mis senos presentó una infección, lo que provocó dos cirugías posteriores y hasta la fecha sigo bajo tratamiento”, contó.

Afectada interpone su denuncia

El pasado 26 de agosto acudió a la Fiscalía General del Estado (GFE) a realizar su denuncia por responsabilidad profesional y técnica y lesiones dolosas en contra de J.M.P.F con el número de investigación 3769/2016.

Pero no solo ha sido la infección en su seno derecho, también provocó una lesión en los ligamentos para vertebrales lo que ha provocado fuertes dolores de espalda alta, media y baja, hormigueo en brazos y piernas.

“Lo que hizo conmigo fue una verdadera carnicería, estoy completamente afectada, me siento en depresión, no me reconozco, me siento mutilada, me afectó en todos los ámbitos, veo una cicatriz de punta a punta, mi cadera está partida a la mitad, y ni con medicamentos logro superarlo, me veo al espejo sin senos, con un aspecto deformado, pues nunca quedaron las cirugías estéticas que el médico prometió”, platicó en sollozo.

Ahora ella vivirá con los efectos colaterales de por vida, uno de ellos es la fibromialgia, que es una afectación al sistema nervioso provocado por estrés postraumático, Laura, está siendo atendida por un neurocirujano, una psicóloga, un senólogo y un médico general, ella lucha por recuperar su esencia y por incorporarse a su vida diaria como profesionista.

“Tengo pena con mis hijos, con mi esposo tengo pena conmigo misma por haber aceptado esta situación y caer en manos de un carnicero, acabó con mi economía, mi vida laboral, mi vida familiar y con todo acabó”, agregó.

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de Quintana Roo recibió la denuncia de Laura en contra del médico cirujano estético J.M.F.P y de la Clínica Victoria por negligencia médica.

