Teresa Pérez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- De dos mil 500 médicos que dan servicio en Quintana Roo, 20% lo hacen de manera irregular, es decir, no cuentan con la documentación o acreditación oficial para dar consulta, se anuncian como especialistas sin serlo, y expiden recetas a nombre de otros.

“Desafortunadamente tenemos estos vicios de que médicos recurren a recetas apócrifas, y por ello seremos enérgicos en la revisión de documentación, pues la salud de la población debe estar segura”, dijo Homero León Pérez, titular de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 de la Secretaría de Salud.

También te puede interesar: Niño casi muere en un incendio; estaba encerrado en su casa

“Desafortunadamente tenemos estos vicios de que médicos recurren a recetas apócrifas"

Otras líneas de investigación que tienen las autoridades sanitarias conducen a que las recetas utilizadas son robadas o vendidas de manera ilegal, o bien que lo hagan bajo autorización del que tiene la firma y cédula profesional impresa en la receta.

Este problema avanza ante los ojos de los pacientes y de los propios médicos, debido a que la gente no denuncia ante el Ministerio Público y entonces. Resulta costeable para quienes quieren vivir sin preocupaciones fiscales y un riesgo latente para los pacientes que no tienen ninguna garantía del servicio que les dan, al no tener cómo comprobar que dicho médico les atendió en caso de haber alguna anomalía.

La Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en la zona norte, detectó dos casos de pacientes que denunciaron este acto.