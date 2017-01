Teresa Pérez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Ante la necesidad de identificar la presencia de alguna enfermedad o deficiencia congénita para detección y tratamiento oportuno, se prepara en el Congreso de la Unión una iniciativa para que el examen de tamiz neonatal en el sector público se realice ampliado, es decir, que se incluyan más de 40 padecimientos y no los siete que se analizan hoy.

Pediatras refieren la importancia de que la población infantil tenga este examen en los primeros días de nacido.

Mario Machuca Sánchez, diputado federal, comentó que se someterá a votación durante este período ordinario.

“Tenemos una iniciativa para que se practique el tamiz neonatal a manera de saber que los niños tengan la oportunidad de un tratamiento oportuno, mediante una prueba rápida en la que se identifiquen una gama de enfermedades”, dijo.

Esto permitirá no sólo conocer las enfermedades conocidas, sino padecimientos que no se conocen y que al no detectarse a tiempo, sus efectos son irreversibles.

Aseguró que ésta es una de las pocas iniciativas que puedan tener reacciones negativas, pues es por la salud del neonato.

De acuerdo con el pediatra Ernesto Jiménez Balderas, con el tamiz neonatal se descubre en recién nacidos aparentemente sanos, una enfermedad antes de que esta se manifieste y pueda ocasionar al niño daños graves e irreversibles como fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, enfermedad de orina de jarabe de arce o maple, homocistinuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y fibrosis quística.

“La incidencia de errores congénitos del metabolismo de manera global es de uno entre mil recién nacidos vivos y afecta diferentes órganos y sistemas, son progresivamente degenerativos, la mayoría requiere tratamiento de por vida, generalmente requieren hospitalización, requieren terapia de rehabilitación, apoyo de tanatología y pueden conducir a la muerte”, refirió el especialista en neonatos.

La Jurisdicción Sanitaria Número 2, informó que el tamiz metabólico neonatal se realiza en los hospitales generales de la entidad a todos los recién nacidos incluyendo a aquellos que nacen en hospitales y clínicas particulares, por ello invitan a padres de familia a llevar a sus hijos después de las 72 horas y hasta antes del quinto día de nacimiento para la toma de la muestra que servirá para la realización del estudio de tamiz neonatal básico.