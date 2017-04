Esto te interesa: Conoce los síntomas y evita el 'golpe de calor'

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En esta temporada de calor se incrementan los riesgos para la salud y los efectos asociados a la exposición a temperatura ambiental alta (golpe de calor, insolación y lesiones dérmicas), así como las enfermedades diarreicas agudas.

¿Qué es el 'golpe' de calor?

Cuando la temperatura del cuerpo sube a más de 40° C y el organismo no puede mantenerla en los 37° C, la temperatura considerada como normal, el cuerpo sufre un golpe de calor.

De acuerdo con el portal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre los síntomas más importantes que pueden indicar que alguien está sufriendo un golpe de calor se encuentran:

Mareo

Sudoración excesiva al principio, después, falta de sudor

Enrojecimiento y sequedad de la piel

Fiebre con temperatura desde 39 a 41°C

Comportamiento inadecuado, como por ejemplo: comenzar a quitarse la ropa sin importar el lugar

Aceleración del ritmo cardíaco, con latido del corazón débil

Dolor de cabeza

Ataques con convulsiones

Signos de alarma

Piel que se siente caliente y seca pero no sudorosa

Confusión o pérdida del conocimiento

Vómitos frecuentes

Falta de aire o problemas para respirar

Si una persona presenta síntomas de un golpe de calor, llévalo a un lugar fresco, intenta bajar su temperatura con tela mojada o hielo en axilas o ingles. Si es grave, acude a urgencias.

¿Qué hacer?

Recomendaciones

Al respecto, la Secretaría de Salud Federal, te da 12 consejos para evitar daños a tu salud por las altas temperaturas:

1. Toma más líquidos de los que acostumbras; no esperes a que estés sediento para beberlos.

2. Evita la ingestión de líquidos con cafeína, azucarados o bebidas alcohólicas, ya que te hacen perder más líquidos corporales.

3. Consume agua hervida. Para desinfectarla, agrega 2 gotas de cloro por cada litro de agua o una gota de plata coloidal por cada dos litros y déjala reposar durante 30 minutos antes de beberla.

4. Usa ropa ligera, de colores claros y utiliza sombrero o sombrilla para protegerte del sol.

5. Evita exponerte al sol durante las horas de mayor radiación (entre 11:00 y 15:00 hrs).

6. Elije las primeras horas del día para llevar a cabo tus actividades al aire libre y deportivas.

7. Cubre las ventanas que reciben la luz del sol, al colocar persianas, cortinas o periódicos, lo que ayuda a disminuir hasta en 80% el calor en el interior de la casa.

8. Nunca permanezcas en un vehículo estacionado o cerrado.

9. Consume los alimentos inmediatamente después de su preparación, para evitar que estos se descompongan.

10. Lave con agua y jabón las frutas y verduras que se comen crudas.

11. En caso de que tus labios y piel estén secos, solicita gratuitamente Vida Suero Oral en cualquier unidad del Sector Salud; prepáralo disolviendo el contenido de un sobre en un litro de agua hervida o desinfectada.

El portal de noticias Bienestar 18, informó que la Secretaría de Salud reiteró que se debe evitar la automedicación ante cualquier molestia, por lo que es necesario que las personas acudan con su médico más cercano, para evitar daños a la salud.