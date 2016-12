Alejandra Galicia/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En la época de Navidad y Año Nuevo, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores (Infonacot), prevé aumente la solicitud de créditos de consumo hasta 20%.

Carlos Francisco Carrión Jonguitud, director estatal del Infonacot, dijo que se espera recaudar 35 millones de pesos debido a la época decembrina, ya que la solicitud de créditos en diciembre llega normalmente a 29 millones.

Los principales usos en temporada decembrina son para construcción o ampliación de vivienda, compra de muebles, electrodomésticos y línea blanca.

Una de las causas del incremento en la solicitud de créditos es la renovación de convenio de afiliación con las diferentes dependencias del gobierno estatal y municipal, ya que en esta época, aprovechan los trabajadores para pedir préstamos y concluir proyectos personales.

Algunas de las dependencias que ya renovaron contratos son el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Legislativo, escuelas de nivel medio superior como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), además la Administración Portuaria de Quintana Roo y el Gobierno del Estado.

En el sector municipal serán renovados convenios con los 11 ayuntamientos para operar en 2017, sin embargo, únicamente el de Solidaridad no entrará, debido a que aún no se resuelve el caso de fraude por 545 mil pesos, de 13 personas que solicitaron recursos acreditando que laboraban para el ayuntamiento pero que en el proceso de cobro, los trabajadores no fueron encontrados en la nómina municipal.