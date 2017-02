De las nuevas, dos no ofrecerán servicios en lo inmediato por falta de personal y equipo.

Teresa Pérez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Al menos dos nuevas especialidades que abrirán en el Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” no ofrecerán servicio en los primeros meses por falta de especialistas y de equipo médico, como el área de rehabilitación, informó Ignacio Bermúdez Meléndez, director del nosocomio.

“Un hospital tiene que ocuparse en 70%, para que el resto quede libre y se distribuya a los pacientes de manera adecuada, hombres separados de las mujeres, por ejemplo, además de colocar a cada paciente según su salud: pacientes aislados, en terapia intermedia, intensiva, pacientes crónicos”, dijo.

Las áreas que quedarán pendientes por abrir serán las de rehabilitación, estimulación temprana y otras más, pues no se cuenta aún con el equipo médico para iniciar el servicio.

Prácticamente la equivalencia que tenemos con el antiguo edificio está cubierto en el nuevo, sin embargo, aquellas áreas nuevas seguirán a la espera a que se tenga el próximo presupuesto para identificar las necesidades y equipamiento faltante, y con ello, solicitar recurso para ponerlas en función, dijo.

Se ha avanzando con el proceso de cambio al nuevo hospital, capacitando al personal en los equipos nuevos y capacitándolo para que conozca las instalaciones del nuevo edificio, de los cuales, 80% ya se encuentra capacitado y está entusiasmado con el cambio, aseguró.

Bermúdez Meléndez comentó que las sub especialidades serán prioridad para cubrir en los próximos presupuestos y de las que se tienen se les dé un servicio fijo, pues dermatología, otorrinolaringología no tienen una base y éstas deberán tener su propio espacio por la demanda que hay en estas sub especialidades.