CANCÚN, Q. Roo.- El presidente de Gas Natural, Ángel Larraga, informó que la empresa analiza los mercados de Acapulco y Cancún para realizar la distribución de este energético, luego del anuncio del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).

“Los estados que no tienen infraestructura de gas se tienen que dotar de la misma de lo contrario no podrán competir y no podrán atraer a las industrias. El Cenagas ha anunciado estos ductos y si se construyen analizaremos estar en esa zona”, sostuvo.

De acuerdo con Notimex, en tanto, se lleve a cabo la licitación, mencionó que este año comenzarán la distribución en Sonora y Sinaloa; mientras que en el Estado de México ya ha comenzado, tras conseguir el permiso.

“Si vemos el PIB (Producto Interno Bruto) por estados, los que tienen un mayor PIB son los que tienen una mayor distribución de gas, porque atraen a las industrias”, reiteró.

En entrevista luego de participar en la Presentación del Certificado Ñ, que otorgará el gobierno de España para promover la actividad comercial con México, dijo que actualmente cuentan con un millón 700 mil clientes, para 2017 esperan sumar 185 mil nuevos”.

Recordó que Gas Natural realizará este año en México, una inversión de más de tres mil 500 millones de pesos, más de lo realizado en 2015.

Larraga afirmó que la apertura del mercado eléctrico, de petróleo y de energías renovables premitió que más empresas ingresarán al sector, registrando las compañías españolas gran interés por estos.

El también presidente de la Cámara Española de Comercio en México, comentó que dicho país es el segundo inversor en México, sólo después de Estados Unidos, con un capital acumulado de 21 mil millones de pesos.

“Es una continuidad en la inversión que no sólo corresponden a corporativos que tienen participación de capital español, sino a empresas medianas de todos los sectores que están viniendo a este país”, anotó.

Recordó que compañías españolas participan en licitaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NACIM), así como en las subastas del mercado eléctrico, en obras de infraestructura, recursos humanos y en el sector turismo, principalmente en hoteles.