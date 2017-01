Ángel Mazariego/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Él es el genio que ha logrado conjuntar al más poderoso equipo de la Primera Fuerza de fútbol cancunense, los Pumas, actuales pentacampeones. Su nombre es Jacobo García Ceballos, quien a sus 43 años de edad goza del éxito de ser el propietario del mejor club del máximo circuito del balompié amateur local, y por el momento no aparece en el horizonte ningún equipo capaz de arrebatarle el éxito.

“Yo les he dicho a los delegados de equipos que no todo en la vida es dinero; los jugadores tienen sentimientos, son padres de familia en su mayoría, los jóvenes tienen palabra, y eso es lo más importante. Tan es así que tengo 7 años con ellos. Se trata de honestidad y confianza, de armar un gran grupo y darle su lugar a cada uno”, señala al preguntarle cuál es su fórmula del éxito.

También te puede interesar: Se queda el jugador estrella de Pioneros de Cancún

García Ceballos habla sobre lo que significó edificar un legado en la más prestigiosa Liga del municipio, así como de su pasión por los Pumas de la UNAM, equipo del que se enamoró desde la década de los ochenta, cuando los felinos del Pedregal vinieron a Cancún a jugar contra Pioneros.

¿Cuánto tiempo lleva en el fútbol y cómo empezó?

- Ocho años como dueño de equipos y ayudando a los muchachos.

¿Por qué razón entró a esto?

- Yo tomaba mucho hace años y tuve problemas por el alcohol, además de que daña la salud, crea problemas familiares. El fútbol siempre me ha encantado y al dejar de tomar me dediqué a formar equipos.

¿Alguna vez jugó fútbol?

-Sí, a nivel amateur hace muchos años; jugaba de defensa, medio, delantero, de lo que cayera porque, la verdad, no tuve cualidades, pero siempre me ha gustado. Tengo un equipo en veteranos, lo agarramos cuando estaba en la Intermedia y ahora jugamos en la Liga del Indet. Nos divertimos, porque ya estamos grandes y gordos, pero les gusta mi filosofía de no pelear y dejar jugar”.



¿Por qué Pumas?

-Me gusta su fútbol desde que lo vi por primera vez en Cancún, tenía 13 años cuando vino a jugar contra Pioneros en los ochentas, yo estaba en la primaria, jugaba en la selección escolar y de ahí nos invitaron a un juego de los Pioneros. Recuerdo que nos llevaron al Cancún 86, y vi a los Pumas muy jóvenes, a Jorge Campos, Luis García, Alberto García Aspe, David Patiño, Antonio Marroquín, Raúl Servín y me sorprendí, porque eran chicos de 17 o 18 años, de ahí me enamoré de su camiseta.

¿En qué momento llega a la Primera Fuerza?

-Jugábamos en la Liga ACD Morelos, donde estuve como tres años, y no es por soberbia pero ganamos todo y nos quedó muy chica la Liga. Entonces me habían comentado que lo máximo a nivel amateur era la Primera Fuerza Municipal y ahí dije que iba a meter un equipo, pero descansé un año porque mis jugadores ya estaban en Primera Fuerza, repartidos en varios equipos.

-Hace cuatro años se me acercó Julio Borges y me pidió que apoyara a un equipo llamado Pumas 99 para entrar a la Primera Fuerza y tomamos el lugar de Real Sarmiento, al principio me fusioné con ellos y la primera temporada fuimos tercer o cuarto lugar.

-Luego me ofrecen la carta completa y la obtuve: lo primero que hice fue traer a jugadores de mi confianza y que jugaban bien. Desde que compré la carta de los Pumas cuento con dos personas que me apoyan económicamente, con los arbitrajes y las aguas, porque les gusta cómo trabajo.

¿Hay campeón Puma para rato?

-Así es, ya son cinco campeonatos seguidos y siete finales disputadas en la Primera Fuerza Municipal. La primera final me la ganó Real Azteka 3-2, la segunda la perdí 1-0 con ellos y en la tercera final les gané, ya luego fue contra Anáhuac, Deportivo Martínez, Neverías Monarca y ahora Inter Acapulco.

¿Algún equipo que pueda ganarles?

-No lo hay, pensé que esta temporada sería Photo Staff, Tortas Goyo o el mismo Real Azteka, pero no tuvieron el nivel. El éxito genera gente envidiosa. Ahora, como cada año, empezará el estira y afloja, porque quieren llevarse a mis jugadores, me los quieren quitar.

¿Cómo recluta a sus jugadores?

-Lo importante es que ellos se conocen; por ejemplo, Arturo “Chino” Muñoz jugaba en Real Azteka y los mismos jugadores lo jalaron a Pumas, y así él, han llegado los demás. Otro caso es Alan Dzul, un muchacho que juega bien, estaba en otro equipo, pero cuando se lesiona Luis “Nemo” Carrillo, lo buscamos, tardó en decidirse, pero al final se unió con nosotros y en un año tiene dos campeonatos.

-Sugerí a la liga de Primera Fuerza, contar con dos jugadores menores de 17 años. En las colonias hay muchachos que juegan muy bien, que cuando enfrentan a un “Nemo” (Luis Ángel Carrillo) o Gabriel Pereira, se motivan y esta plataforma puede ser lo que necesitan.

¿Ha pensado en un semillero?

-Hace un año hablé con chavos que son profesores de escuelitas, el problema es el capital y un lugar, estuvimos buscando pero no hay ni para comprar, no hay espacio con las medidas para un campo de fútbol.

¿Planearía formar equipos de Tercera o Segunda División?

-Ya investigué cuánto cuesta una franquicia, cuánto es una nómina, cuánto sale la renta de un campo, pero vimos que ya había muchos equipos de Tercera. Está Caimanes, Taxistas, Pioneros, Atlético de Madrid, Yalmakán FC, aunque nos sigue pareciendo interesante.