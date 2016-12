Rubi Velázquez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A pesar de que Santa Claus no visitó todos los hogares de las comunidades de Tres Reyes, Valle Verde y El Pedregal, los niños esperan ansiosos la llegada del 6 de enero, con la esperanza de que los Reyes Magos cuenten con regalos suficientes para todos en el lugar.

Las necesidades de pavimentación, alumbrado y agua potable en los asentamientos irregulares, afortunadamente no son prioridad para los menores del hogar, ya que ellos en estas fechas decembrinas sólo piensan en regalos y en jugar, cosa que “a nuestro parecer esta bien, no hay porqué agobiarlos con problemas de grandes”, señaló Teresa y José Abraham Paredes, padres de familia y habitantes de la colonia Tres Reyes.

“No siempre llega santa hasta acá, pero los Reyes sí, ya le dije a Yosi que le pida algo”, dijo Claudia Paredes, de ocho años, mientras caminaba de la mano de su hermana Yosi, de seis.

“Quiero una pelota, pero fuerte para que no se rompa pronto y también un vestido para usar en mi cumpleaños”, respondió Yosi, mientras se alejaba saltando y presumiendo a Novedades Quintana Roo sus sandalias de hule en color rosa, que le regaló su abuela en Navidad.

Por otra parte, en la avenida principal del asentamiento El Pedregal, se encontró a Odette, de seis años, y caminando descalza hacia la tienda, sin importar que la lluvia de este fin de semana dejó charcos de lodo por toda el área.

Para ella el que no llegaran juguetes a todos los hogares, fue porque “Santa no traía muchos regalos, por eso me tocó compartir mi pelota con Mary, pero los Reyes son tres y traen siempre más”, dijo.

Así que trabajará esta semana en dejar su carta lista y ser lo más específica posible en lo que le diga a su mamá, ya que ella será quien escriba a Melchor, Gaspar y Baltasar.

En el caso de Kevin, de cinco años, y Eleazar, de 10 años, sus aspiraciones son mayores, ya que piensan este año pedir videojuegos o dinero y disfrutar de sus vacaciones de fin de año con un PSP o jugando “maquinitas” en las tiendas cercanas a su hogar.