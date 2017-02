El estratega de Pioneros dejó muy claro que la afición no debe esperar otro torneo con récord de puntos, “ni muy cerca”.(Ángel Villegas/SIPSE)

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Si bien es cierto que Pioneros de Cancún en su último compromiso ante Jaguares Premier rescató un importante triunfo, la forma en cómo lo hizo no fue mucho del agrado de su estratega, Mario García, quien sentenció que este certamen será ‘durísimo’, no como el de la campaña anterior, cuando Pioneros fue líder general.

“Es bien difícil este torneo, los rivales vienen a complicarte. No nos gustó que no nos sentimos cómodos por la forma como nos jugó el rival"

“Es bien difícil este torneo, los rivales vienen a complicarte. No nos gustó que no nos sentimos cómodos por la forma como nos jugó el rival. Si ellos (la afición) vieran cómo trabajamos, estoy seguro que apoyarían y no nos gritarían”.

También te puede interesar: Pioneros trabaja su ofensiva para jugar en Chiapas

“Lo que ocurrió en el torneo anterior, ya se quedó atrás. Ya pagamos el precio: dos derrotas, entonces, está durísimo. Ahora, vamos con Pumas, y que no nos extrañe que nos baje medio equipo que juega en Primera División”, advirtió.

Eso sí, para García ‘las formas sí importan porque deseamos clasificar, pero jugando muy buen fútbol’.

“Entrenamos para jugar más lapsos así, con intensidad. El otro día fui a ver un juego de la Liga de Ascenso, y no vi jugadas como las tuvimos nosotros”, apuntó.