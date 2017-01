Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Algunos ciudadanos han acudido a las instalaciones de Seguridad Pública, para denunciar presuntos casos de abuso policíaco en revisiones de rutina que se llevan a cabo en la ciudad de Cancún.

También te puede interesar: ¿Quieres ser Policía Ministerial? Estos son los requisitos

Alejandro Betancourt Pérez, ex presidente del Colegio de Abogados Postulantes, mencionó que en la Constitución, se señala que nadie puede ser molestado, ni en su persona ni en sus propiedades o posesiones a menos que sea por mandado expedido por autoridad judicial legalmente establecida, con algunas excepciones como la flagrancia o el estado de emergencia decretado, por lo que cuando se realizan estas actividades o se ponen retenes en las vialidades los policías o militares, deben primero identificarse y después solicitar al ciudadano permiso para hacer la revisión correspondiente, pues ya no existe la famosa "actitud sospechosa", si no está plenamente justificada.

Protocolo de una detención

1. Usted se encuentra detenido (a) por los siguientes motivos:

2. Usted es considerado (a) inocente, hasta que se le demuestre lo contrario.

3. Tiene derecho a declarar o guardar silencio.

4. En caso de decidir declarar, tiene derecho a no inculparse.

5. Tiene derecho a un defensor de su elección, en caso de no contar con uno el Estado se lo proporcionará de manera gratuita.

6. Tiene derecho a un traductor e intérprete.

7. Tiene derecho a que se le ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee, el hecho de su detención.

8. Tiene derecho a que se le ponga, sin demora, a disposición de la autoridad competente.

9. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención.

Denuncian abuso policíaco en Cancún

Una persona manifestó que mientras circulaba por el Arco Vial de Cancún, una patrulla de Seguridad Pública, lo detuvo argumentando que se le haría una revisión de rutina.

Los oficiales lo bajaron del automóvil, sin seguir el protocolo antes mencionado, lo esposaron y le colocaron una bolsa en la cabeza para presuntamente robarle sus pertenencias, después de lo ocurrido la persona fue puesta en libertad y los efectivos se retiraron del lugar, sin explicarle sus derechos.

La víctima afirmó que no pudo observar el número de la patrulla, por lo que al acudir a interponer su denuncia, las autoridades hicieron caso omiso.