Cuando un cliente se da cuenta que no están cumpliendo con los litros de a litro, puede hacer una denuncia.

CANCÚN, Q. Roo.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comenzó desde el 8 de febrero un operativo en las estaciones de servicios para verificar que se den litro de a litro, algo que dejó inmovilizadas 20 bombas despachadoras en Quintana Roo.

El operativo inició en Benito Juárez y se ha realizado por toda la entidad aunque estas visitas son hechos desde la unidad central, por lo que la representación delegacional no tiene injerencia, mencionó José Gamaliel Canto Cambranis, encargado de despacho de la Profeco.

Las inmovilizaciones que se han hecho este año son: en Benito Juárez, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum, de acuerdo con el reporte de la dependencia federal.

Fueron cerca de 300 bombas que fueron verificadas en diferentes estaciones, incluso, hubo que el proveedor se negara a ser supervisado.

Cuando se hace una inmovilización es sólo a la bomba que no está cumpliendo, no ha toda la gasolinera, y estos no pueden ser retirados hasta que subsanen el error, mencionó Canto Cambranis.

En enero, el precio del combustible incrementó dos pesos y para del 18 al 20 de febrero mostró una disminución de tres centavos y ahora será diario, además de que en marzo comenzará la liberación en algunas partes del país y para finales del año en Quintana Roo. El año pasado en la entidad 40 bombas quedaron inmovilizadas, la mitad de las que llevan en menos de dos meses.

Además de los operativos cuando un cliente se da cuenta que no están cumpliendo con los litros de a litro, puede hacer una denuncia para que la Profeco realice una inspección, la cual se hace vía telefónica.