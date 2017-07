Malillany Marín luce 'cuerpazo' en sus vacaciones en Cancún

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- El Caribe mexicano es de los sitios más populares de la República mexicana y el mundo, donde miles de turistas y famosos arriban al paraíso maya para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Tal es el caso de la actriz mexicana, Malillany Marín, quien decidió escaparse al estado de Quintana Roo con toda su familia y disfrutar de las paradisíacas playas de Cancún y la Riviera Maya.

La guapa actriz en compañía de sus papás, visitaron el parque turístico Xel Há donde disfrutaron de todas las atracciones que el lugar ofrece.

De acuerdo con información de sus redes sociales, Marín compartió en su cuenta de Instagram las fotografías de su escapada familiar, donde aprovecho un tiempo libre de su agenda laboral para pasar tiempo con su familia, con en las publicaciones de puede ver.

Happy!!! Faro Mirador #Amolanaturaleza #amoxelha Una publicación compartida de Malillany Marin (@malillanymarin) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 1:29 PDT

🙏🏻familia lo más importante Una publicación compartida de Malillany Marin (@malillanymarin) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 4:32 PDT

¿Miedo al matrimonio?

A principios de año, Malillany reveló un secreto a los medios, donde destaca que no ha formalizado una relación por miedo al matrimonio.

"En mi cumple me encontré con mi ex, Lalo Rodríguez, que fue alguien a quien quise mucho. Él y José Manuel han marcado una historia en mi vida. Con Lalo duré dos años y a los cuatro meses como pareja me pidió matrimonio, pero la relación se rompió por un problema que tengo y lo diré por primera vez".​

“Le tengo un miedo desmedido al matrimonio; al tocar ese tema, me estreso. Creo que necesito tomar terapia y la tomaré. No lo pensaré más."