Vuelo de Malala fue desviado y despierta en Cancún

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Malala Yousafzai saludó a México mediante sus redes sociales. Alrededor de las 10:15 de la mañana la joven tuiteó "¡Hola México! Ayer mi vuelo fue desviado de la Ciudad a México a Cancún por la tormenta. Ahora estoy en el aeropuerto, nos vemos pronto en el Tec de Monterrey”.

Después compartió una segunda publicación: ''A pesar de las demoras, tengo para despertar una hermosa vista esta mañana. Gracias Cancún y nos vemos llegando a la Ciudad de México”.

El Tecnológico de Monterrey informó un cambio en el programa del encuentro de Malala con estudiantes de la institución educativa, el cual daría inició a las 11:00 horas. Con el retraso del vuelo por las fuertes lluvias, el acceso a las instalaciones del campus Santa Fe será a las 14:00 horas y la conferencia de Malala se tiene previsto que inicie a las 16 horas.

Despite the delays, I got to wake up to a beautiful view this morning. Thank you, Cancun and looking forward to arriving in México City. pic.twitter.com/G35KDOwAeo