Licety Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A pesar de estar la bandera roja en los arenales de las playas públicas de la zona hotelera por la entrada el pasado fin de semana del frente frío número 21 que estará estacionado por 48 horas, bañistas no abandonaron ayer los arenales de la zona hotelera y se pasearon por la línea costera para contemplar las fuertes marejadas y el azul del mar.

“No nos podemos bañar, a pesar que el mar está bravo aprovechamos para caminar y contemplar este paisaje azul algo salvaje”, dijo María Elena Cosío y su pareja, ambos argentinos y de visita por el Caribe mexicano.

Como ellos y tras el fuerte sonido de las olas, el aire fresco invernal, muchos bajaron de las habitaciones de los hoteles donde se hospedan y decidieron caminar y contemplar la infraestructura turística, incluso otros corrieron varios kilómetros sobre la arena.

Los guardavidas de playa Marlín estaban atentos desde la torre a que ninguna persona se metiera al mar, pues a pesar de ondear la bandera de prohibido entrar al agua, siempre hay alguien que indisciplinadamente no obedece las reglas exponiendo su vida.

“Al mal tiempo, buena cara, por lo que aprovecho que mi tiempo sea rentable y si no me puedo meter al mar, tampoco hacer algún deporte acuático, pues hago que me rinda el día corro un poco y así aprovecho para mantener mi físico”, comentó el uruguayo Orlando Doncell.

Los prestadores de servicios que se dedican a la renta de camastros, estaban apagados ayer, pues nadie apostaba por acostarse en uno, ya que en algunos puntos se elevaba la arena algo molesto para disfrutar el paisaje desde una de estas sillas.

A pesar de las condiciones del tiempo, hubo afluencia de personas el fin de semana de un total de mil 971, el sábado mil 496 pisaron la arena de alguna de las playas públicas y el domingo al deteriorarse más el clima si fueron menos los osados, solo 475.

Playa Delfines fue la de mayor preferencia con mil 70 bañistas, seguida de Playa del Niño en Puerto Juárez con 250 y Chac Mool con 240.

(Foto y video: Sergio Orozco)