RÍO HONDO, Q. Roo.- En pleno mes de febrero se reporta un 15% de afectación por la sequía en cultivo de caña, productores consideran tendrán reducción en volumen por hectárea en la zafra 2017 – 2018 que significa pérdidas económicas.

Aarón Renteral Campos, presidente de la Unión Local de Cañeros de la Confederación Nacional Campesina (CNC) advirtió que la sequía que en estos momentos le es favorable para la cosecha de las cañas contratadas por el ingenio San Rafael de Pucté, para el próximo ciclo se tendrá el reflejo del daño que está generando el clima en el campo cañero.

El pronosticó que para la cosecha 2017 – 2018, se tendrá el resultado de la falta de lluvia en la región cañera y esto se verá en el rendimiento por hectárea que en la presente cosecha tienen un estimado de 50 toneladas por hectárea, pero con la sequía que están sufriendo el cultivo bajara en el rendimiento.

Señaló que durante los recorridos que han realizado para supervisar la presente cosecha de caña y los reportes que tienen de las brigadas que están acompañando al personal de la empresa de seguro, han encontrado daños en el cultivo en un 15 por ciento de las cinco mil hectáreas que se sembraron el año pasado, donde la falta de humedad no fue la suficiente y están realizando los reportes de siniestros.

Sistemas de riego

Manifestó que si no cae una buena lluvia en los próximos día, el porcentaje de afectación se incrementará considerablemente, sobre todo que aún están en plena cosecha y se espera el rebrote y si no tienen humedad, las consecuencia serán mayores para los productores, por lo que dijo que el camino que les espera en esta actividad es la tecnificación con sistemas de riego.

Algunos productores manifestaron que la situación que están viviendo es preocupante, ya que en otros años las lluvias en esta temporada no les permitía levantar la cosecha de sus cañas, sin embargo desde el mes de noviembre no les ha llovido y las parcelas que sembraron con en septiembre y diciembre, muchas no brotaron y las que germinaron se están secando por el intenso calor que hay en la zona.